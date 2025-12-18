България

Професор от MIT почина, след като беше открит в дома си с огнестрелна рана

Прокуратурата съобщи, че е започнала разследване за убийство

18 декември 2025, 07:17
Професор от MIT почина, след като беше открит в дома си с огнестрелна рана
Нуно Лурейро   
Източник: БТА

П рофесор от Масачузетския технологичен институт почина, след като ден по-рано бе прострелян в дома си в град Бруклин, щата Масачузетс, съобщиха световните агенции, позовавайки се на местните власти. Прокуратурата съобщи, че е започнала разследване за убийство.

Четиридесет и седемгодишният Нуно Лурейро бе открит в дома си с огнестрелна рана, след подаден сигнал до полицията. Той бе транспортиран в болница, където почина от раните си, уточниха от прокуратурата на окръг Норфолк.

От 2016 г. Лурейро, родом от Португалия, преподаваше ядрена физика и инженерство в елитния американски университет. През миналата година той беше назначен за ръководител на Центъра за плазмени технологии и термоядрена енергия – една от най-големите изследователски структури на Масачузетския технологичен институт, с около 250 учени, работещи върху технологии за чиста енергия.

Изследванията на професора "включваха проектирането на устройства, с които мечтата за чиста, почти неограничена термоядрена енергия се доближаваше до реалността", посочиха от учебното заведение в съобщение на сайта си за смъртта на Нуно Лурейро.

От своя страна, Лурейро твърдеше, че "енергията от термоядрен синтез ще промени хода на човешката история".

Стрелба в престижния Масачузетски технологичен институт

Американският посланик в Португалия изрази съболезнования към семейството, близките и колегите на професора.

Федералното бюро за разследване (ФБР) заяви, че към момента няма данни за връзка между това престъпление и стрелбата в Университета "Браун", при която загинаха двама студенти, а други девет бяха ранени. Двата университета се намират на около 70 километра един от друг.

Властите все още издирват заподозрян за смъртта на Лурейро и не са съобщили възможен мотив.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Убийство на професор Масачузетски технологичен институт Нуно Лурейро Ядрена физика Термоядрена енергия Чиста енергия Разследване за убийство Бруклин Масачузетс Огнестрелна рана ФБР
Последвайте ни

По темата

Мъж наряза гумите на десетки коли в столичния квартал

Мъж наряза гумите на десетки коли в столичния квартал "Мотописта"

Лекар разкрива как

Лекар разкрива как "тихият убиец" унищожава костите

След скандала в 138-о СУЗИЕ: Родители твърдят, че назначаването на директора е съмнително

След скандала в 138-о СУЗИЕ: Родители твърдят, че назначаването на директора е съмнително

Професор от MIT почина, след като беше открит в дома си с огнестрелна рана

Професор от MIT почина, след като беше открит в дома си с огнестрелна рана

Мултифондов модел в пенсионната система предлага МФ

Мултифондов модел в пенсионната система предлага МФ

pariteni.bg
Защо котките се бият

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери
Ексклузивно

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Преди 13 часа
Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната
Ексклузивно

Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната

Преди 9 часа
Човек беше прегазен от три коли на АМ
Ексклузивно

Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Преди 11 часа
Протест срещу еврото блокира центъра на София
Ексклузивно

Протест срещу еврото блокира центъра на София

Преди 12 часа

Виц на деня

Купих си смарт часовник. Сега знам точно колко време закъснявам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бразилският парламент подкрепи намаляване на присъдата на Болсонаро

Бразилският парламент подкрепи намаляване на присъдата на Болсонаро

Свят Преди 17 минути

Предложеният текст бе одобрен с гласовете на консервативното мнозинство в законодателния орган

ООН призовава САЩ и Венецуела да намалят напрежението след блокада

ООН призовава САЩ и Венецуела да намалят напрежението след блокада

Свят Преди 22 минути

До апела се стигна ден след като Вашингтон наложи блокада на "санкционирани танкери" от венецуелския петролен флот

Четвърти ден консултации - МЕЧ и АПС при президента Румен Радев

Четвърти ден консултации - МЕЧ и АПС при президента Румен Радев

България Преди 1 час

Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", а вчера - с БСП и ИТН

<p>НС&nbsp;обсъжда гъвкаво работно време за родители на деца до 12 г.</p>

Парламентът обсъжда гъвкаво работно време за родители на деца до 12 години

България Преди 1 час

Измененията са внесени от Деница Сачева и група народни представители

<p>България посреща&nbsp;първите осем F-16</p> <p>&nbsp;</p>

България посреща новите F-16 - край на първия етап от модернизацията на ВВС

България Преди 1 час

Церемонията отбелязва приключване на доставките на самолети по първия договор за придобиване на F-16 Block 70 от България

Снимката е илюстративна

Голяма маса гранит, която бавно отделя топлина, е открита под кратер на Луната

Любопитно Преди 2 часа

Това не е научна фантастика, това е голяма маса гранит под кратерите Комптън и Белкович на Луната, която бавно излъчва топлина - това е древен вулканизъм с радиогенни елементи, показващ нов вулканичен процес, никога преди наблюдаван на Луната

.

Авокадото може да помогне на диабетиците да контролират кръвната си захар

Любопитно Преди 2 часа

Освен здравословни мазнини и фибри, авокадото е богато и на други хранителни вещества

.

Стотици милиони левове се пилеят в болниците

България Преди 2 часа

Клиничните пътеки правят болниците неефективни, показва изследване

Изтичат хиляди винетки, очакват се прекъсвания около Нова година

Изтичат хиляди винетки, очакват се прекъсвания около Нова година

България Преди 2 часа

Всичко важно за шофьорите от 2026 г.

Пролет в средата на декември: Слънце и до 15 градуса днес

Пролет в средата на декември: Слънце и до 15 градуса днес

България Преди 2 часа

Максималните температури ще са между 10 и 15, в София – около 11°

ЕС с декларация, неудобна за РС Македония в отсъствието на Сърбия

ЕС с декларация, неудобна за РС Македония в отсъствието на Сърбия

Свят Преди 9 часа

Документът бе приет от държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС

САЩ с нов военен закон, защитаващ Европа и Украйна

САЩ с нов военен закон, защитаващ Европа и Украйна

Свят Преди 10 часа

Президентът Доналд Тръмп вече заяви, че ще подпише закона

Китай застана срещу САЩ, подкрепи Венецуела

Китай застана срещу САЩ, подкрепи Венецуела

Свят Преди 11 часа

Ван И проведе телефонен разговор със своя венецуелски колега Иван Хил

Николов: Камерите в тоалетните на 138-о училище са монтирани преди 1-2 месеца

Николов: Камерите в тоалетните на 138-о училище са монтирани преди 1-2 месеца

България Преди 12 часа

Директорът на СДВР коментира също насрочения за утре протест срещу управлението

Гърция скастри РС Македония, Мицкоски: Заслужили сме ЕС

Гърция скастри РС Македония, Мицкоски: Заслужили сме ЕС

Свят Преди 12 часа

Мицкоски: Като държава сме заслужили интеграция в Европейския съюз от много отдавна

<p>Как се стигна до ареста на директора на 138 СУ&nbsp;за камери в тоалетните (ОБЗОР)</p>

Как се стигна до ареста на директора на 138 СУЗИЕ за камери в тоалетните

България Преди 13 часа

Вандализъм и тормоз над ученици вероятно са причината за инсталирането на камери в тоалетната

Всичко от днес

От мрежата

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg

Безопасни ли са маслините за котките

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 18 декември, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 18 декември, четвъртък

Edna.bg

Теглят жребия за 1/4-финалите на Sesame Купа на България

Gong.bg

Реал си поигра с огъня, но отстрани Талавера за Купата на краля

Gong.bg

Родители след скандала с директора на 138-о училище: Назначаването му беше съмнително

Nova.bg

Десетки автомобили осъмнаха с нарязани гуми в столичния квартал "Мотописта”

Nova.bg