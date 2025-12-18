Професор от MIT почина, след като беше открит в дома си с огнестрелна рана

П рофесор от Масачузетския технологичен институт почина, след като ден по-рано бе прострелян в дома си в град Бруклин, щата Масачузетс, съобщиха световните агенции, позовавайки се на местните власти. Прокуратурата съобщи, че е започнала разследване за убийство.

Четиридесет и седемгодишният Нуно Лурейро бе открит в дома си с огнестрелна рана, след подаден сигнал до полицията. Той бе транспортиран в болница, където почина от раните си, уточниха от прокуратурата на окръг Норфолк.

От 2016 г. Лурейро, родом от Португалия, преподаваше ядрена физика и инженерство в елитния американски университет. През миналата година той беше назначен за ръководител на Центъра за плазмени технологии и термоядрена енергия – една от най-големите изследователски структури на Масачузетския технологичен институт, с около 250 учени, работещи върху технологии за чиста енергия.

A brilliant scientist is dead.



Nuno Filipe Gomes Loureiro—MIT professor, plasma physicist, fusion researcher, mentor, and leader—was shot and killed in his apartment at just forty-seven years old.



A man working at the frontier of plasma physics.



Magnetic reconnection.



Fusion… pic.twitter.com/79N7fYBDk8 — MortalsOfEarth (@MortalsOfEarth) December 18, 2025

Изследванията на професора "включваха проектирането на устройства, с които мечтата за чиста, почти неограничена термоядрена енергия се доближаваше до реалността", посочиха от учебното заведение в съобщение на сайта си за смъртта на Нуно Лурейро.

От своя страна, Лурейро твърдеше, че "енергията от термоядрен синтез ще промени хода на човешката история".

Стрелба в престижния Масачузетски технологичен институт

Американският посланик в Португалия изрази съболезнования към семейството, близките и колегите на професора.

Федералното бюро за разследване (ФБР) заяви, че към момента няма данни за връзка между това престъпление и стрелбата в Университета "Браун", при която загинаха двама студенти, а други девет бяха ранени. Двата университета се намират на около 70 километра един от друг.

Властите все още издирват заподозрян за смъртта на Лурейро и не са съобщили възможен мотив.