Гаф или реална заплаха: Защо Пентагонът пусна снимка на AI с команда за „създаване на война“

Публикация на Пентагона предизвика объркване, след като снимка на AI агент показа подкана за „създаване на война“, но ведомството обясни, че става дума за създаване на агент за изготвяне на „Weekly Action Report“ (WAR), а не за планиране на военен конфликт.

Случаят идва на фона на ускорено внедряване на AI в американската армия чрез платформи като GenAI.mil, които предоставят достъп до генеративни модели за анализ, отчети, планиране и подпомагане на решенията.

Пентагонът развива по-широка стратегия за AI-базирана армия, включваща автономни агенти и бойни приложения, но инициативите предизвикват критики заради опасенията от използването на изкуствен интелект във военни операции.

Публикация на Пентагона в социалните мрежи, популяризираща нарастващото използване на изкуствен интелект (AI) от американската армия, предизвика объркване онлайн, след като на снимка се появи AI агент, към когото изглежда е отправена молба да помогне за „създаване на война“.

Снимката беше включена в публикация в X на главната технологична служба на Министерството на отбраната, която представяше неотдавнашното разполагане на неговата GenAI Task Force във военновъздушната база „Пърл Харбър-Хикам“ на Хаваите. Според публикацията екипът е създал повече от 20 персонализирани AI агента за моряци и е помогнал за автоматизирането на задачи като оперативни доклади и подготовка на брифинги.

На една от снимките се вижда лаптоп с интерфейс на Google Gemini, на който се появява подкана, започваща с думите: „ИМАМ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АГЕНТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВОЙНА [...]“.

Представител на Министерството на отбраната обясни пред Newsweek , че въпросната подкана се отнася до „Weekly Action Report“ (WAR), стандартен документ, използван в цялото ведомство за обобщаване на седмичните постижения. Представителят заяви, че снимката показва военнослужещ, който използва GenAI.mil, за да създаде агент, генериращ този доклад.

В надписа към снимката е посочено, че човекът, използващ системата, е лейтенант-командирът от ВМС на САЩ Брандън Мизухара, назначен към Тихоокеанския флот на САЩ, а снимката е направена на 21 юли. В описанието се казва, че Мизухара създава AI агент по време на обучително събитие на GenAI.mil Task Force и че програмата помага „систематично да премахва пречките пред внедряването на AI, за да гарантира по-смъртоносно Министерство на войната“.

„Министерство на войната“ е предпочитаното от администрацията на Тръмп наименование за Министерството на отбраната, въпреки че Конгресът все още не е одобрил официално преименуването.

Преди Пентагонът да предостави допълнителен контекст, снимката привлече внимание в X, където някои потребители се запитаха защо AI система изглежда получава инструкции да „създаде война“, докато други се пошегуваха с формулировката. Няколко потребители предположиха, че става дума за акронима „WAR“, който често се използва във военна и корпоративна среда като съкращение за „Weekly Action Report“ (Седмичен отчет за действията).

Публикацията на Пентагона подчерта усилията на армията да интегрира AI в оперативна среда, като описа технологията като инструмент, който помага на военнослужещите да действат по-бързо и да подобрят процеса на вземане на решения.

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Пентагонът въвежда AI в бойните операции

Снимката се появява в момент, когато Пентагонът ускорява използването на AI във военни, разузнавателни и административни функции.

Главната служба за цифрови и изкуствени технологии към Министерството на отбраната (CDAO) посочва, че нейната мисия е да ускори внедряването на данни, анализи и AI „от заседателната зала до бойното поле“, за да даде на американските сили предимство при вземането на решения.

Сред приоритетите ѝ са укрепване на възпирането, намаляване на бюрокрацията и подпомагане на създаването на „AI-първоначално ориентирана“ бойна сила.

През януари Министерството на отбраната обяви стратегия за ускоряване на AI, която цели разширяване на използването на изкуствен интелект във военни операции, разузнаване и административни дейности. Министерството заяви, че стратегията ще подпомага повече от 3 милиона служители и ще се съсредоточи върху седем „проекта с водещо значение“, включително управление на бойни действия с помощта на AI, симулационни инструменти, развитие на способности чрез разузнавателни данни и корпоративни AI агенти.

Един от тези проекти, наречен Agent Network, е описан от ведомството като опит да се „освободи“ развитието и експериментирането с AI агенти за управление на бойни действия и подпомагане на решения, от планиране на кампании до „изпълнение на веригата за унищожение на цели“.

Друг проект, GenAI.mil, има за цел да предостави достъп на служители на ведомството до водещи генеративни AI модели, включително Gemini на Google и Grok на xAI, при определени нива на класификация.

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Какво е GenAI.mil?

GenAI.mil е една от най-видимите инициативи на Пентагона за предоставяне на генеративни AI инструменти директно на военни и цивилни служители.

CDAO описва GenAI.mil като корпоративен проект, който предоставя достъп до водещи AI модели, позволявайки на персонала да експериментира и да преобразува работните процеси във военната сфера.

Пентагонът заявява, че генеративният AI може да бъде използван както в оперативни, така и в административни дейности.

Обобщение от 2024 г. на работната група Task Force Lima, създадена през 2023 г. за проучване и насочване на използването на генеративен AI в Министерството на отбраната, посочва, че съществуват „широки възможности“ за приложения както в оперативната, така и в административната сфера.

Министерството също така разработи насоки за използването на генеративен AI. През декември 2024 г. CDAO стартира GenAI Toolkit, набор от инструменти, предназначени да помогнат на ръководителите на проекти да оценяват безопасното и отговорно проектиране, разработване, внедряване и използване на технологията.

По-рано тази година Anthropic анализира как AI системите вече се използват от американската армия за разузнавателен анализ, планиране и други помощни функции, докато военните структури експериментират с все по-напреднали модели.

През април Министерството на отбраната разглеждаше по-широко използване на моделите Gemini на Google, след като Anthropic ограничи някои военни приложения.

Пентагонът предвижда събития с изкуствен интелект

AI програмата на Тръмп включва и Пентагона

Снимката се появява и на фона на по-широките усилия на администрацията на Тръмп за разширяване на използването на изкуствен интелект във федералното управление.

През юли 2025 г. Белият дом публикува „America’s AI Action Plan“, който определи лидерството в областта на AI като икономически и национален приоритет за сигурността.

Планът призовава за ускорено внедряване на AI в правителството и включва специален раздел за увеличаване на използването му в Министерството на отбраната.

Белият дом заяви, че планът съдържа повече от 90 федерални политически мерки в три основни области: ускоряване на иновациите, изграждане на AI инфраструктура и лидерство в международната дипломация и сигурност.

Президентът Доналд Тръмп също публично демонстрира използване на генерирани от AI изображения, които често споделя в социалните мрежи. По-рано тази седмица той публикува AI изображение, на което е представен като пътуващ във времето, за да спаси Джордж Вашингтон, едно от няколкото съдържания с AI тематика в неговите профили.

През юни 2026 г. Белият дом заяви, че Тръмп е подписал директива за национална сигурност, целяща предоставянето на модерни и защитени AI системи на американските военнослужещи и разузнавателните служби, като същевременно се запази контролът чрез конституционната верига на командване.

Не всички обаче приветстват разширяването на AI програмата на Пентагона.

През март протестиращи поставиха роботи с AI тематика на Националния мол във Вашингтон, за да критикуват решението на OpenAI да разреши използването на технологията си от Министерството на отбраната. Демонстрацията отразява по-широки опасения сред някои активисти и изследователи относно нарастващата роля на изкуствения интелект във военното планиране, разузнаването и бойните операции.