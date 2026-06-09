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Тревога в Пентагона: Израел шпионира САЩ?

Според медийни публикации Пентагонът се опасява от шпионаж от страна на Израел

9 юни 2026, 15:11
Тревога в Пентагона: Израел шпионира САЩ?
Източник: iStock

С поред медийни публикации Пентагонът се опасява от шпионаж от страна на Израел. Дори да не е така, информацията надали е разпространена без разрешението на Тръмп, казват експерти, пише Deutsche Welle.

Множество американски медии съобщават, че според анонимен източник от Военното разузнаване на САЩ (DIA) Пентагонът е определил Израел като източник на най-висока степен на заплаха от шпионаж. Причината била разширената активност на тайните служби спрямо САЩ. Вашингтон отрече, а Израел определи обвиненията като "абсолютно неверни".

Въпреки това сведенията привлякоха вниманието, тъй като Израел е един от най-близките партньори на САЩ. Същевременно тези сведения разкриват един десетилетен проблем: взаимното недоверие по отношение на дейността на службите дори между съюзници. 

Шпионаж сред приятели - винаги ли е било така?

Още през 2013 година бе разпространена информацията, че американските тайни служби са шпионирали мобилния телефон на бившата канцлерка Ангела Меркел. "Шпионаж между приятели - това е абсолютно недопустимо", каза тя тогава. Но малко след това стана известно, че германското външно разузнаване в продължение на десетилетия е шпионирало съюзнически държави, правителства и институции.

Германският експерт по шпионажа Ерих Шмид-Еенбум е убеден, че приятелските държави се шпионират рутинно - включително САЩ и Израел. "Неведнъж в рамките на борбата с международния тероризъм е имало операции на Мосад в САЩ, които не са били съгласувани с ФБР. Израел пък винаги е бил интересна цел за радиоелектронното разузнаване на американската Агенция за национална сигурност - особено по време на войните".

Кога Израел е шпионирал САЩ?

Най-известният до момента случай на израелски шпионаж срещу САЩ е този на Джонатан Полард от 1987 година. Като служител на американското военноморско разузнаване той предоставял секретни информации на израелските тайни служби и според "Таймс ъф Израел" получил за това десетки хиляди долари.

След като признава вината си, Полард е осъден на доживотен затвор, а водещи израелски политици се застъпват за освобождаването му. В крайна сметка през 2015 година той е освободен и през 2020-а му е позволено да замине за Израел, където премиерът Бенямин Нетаняху го посреща лично на летището. "Това беше истинска обида за американците", коментира Шмид-Еенбум пред ДВ.

През 2004 година стана известно, че Лорънс Франклин, политически анализатор в американското министерство на отбраната, е предавал на Израел вътрешна информация за политиката на САЩ спрямо Иран. Това бе отречено от Израел, но Франклин бе осъден за шпионската си дейност.

В хода на аферата "Сноудън" през 2013 година израелският шпионаж срещу САЩ не бе сред водещите теми. Но британският "Гардиън" написа тогава, че сред разкритите документи е имало и един от 2008 година, в който се твърди, че израелските тайни служби са третите най-агресивни спрямо САЩ.

Кои от съюзниците си са шпионирали САЩ?

Сноудън се прочу с разкритията си, тъй като даде публичност на безподобното шпиониране на милиони хора от страна на Агенцията за национална сигурност (NSA) и други американски тайни служби. Освен това документите показаха колко тясно сътрудничество поддържа NSA с тайните служби на приятелските държави. Същевременно се разбра, че САЩ са шпионирали и съюзниците си. Засегнати бяха и тогавашната канцлерка Меркел, и френските президенти Жак Ширак, Никола Саркози и Франсоа Оланд.

От разкрити през 2023 година документи на Пентагона пък стана ясно, че американските тайни служби са шпионирали южнокорейското правителство. И двете страни отрекоха това и заявиха, че документите са били до голяма степен фалшифицирани - без да влизат в подробности.

Защо актуалният случай е толкова скандален?

Сегашният скандал определено трябва да се разглежда в контекста на съвместната война на САЩ и Израел срещу Иран и на напрегнатите отношения между Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху: докато американският президент очевидно се опитва да уреди конфликта максимално бързо, той не смята, че израелският премиер прави достатъчно в тази насока.

Съществуват различни оценки, според които Израел действително е прекрачил червена линия, щом шпионира високопоставени правителствени представители, запознати с американските преговори с Иран - споменават се имената на специалния пратеник Стив Уиткоф и много сътрудници на американското министерство на отбраната.

Повишаването на степента на заплаха би означавало криза на доверието между САЩ и Израел. Остава обаче въпросът защо информацията - като че ли против волята на американското правителство - е стигнала до обществеността.

Според Ерих Шмид-Еенбум въпросът дали информацията е достоверна или не е второстепенен. Той е убеден, че тя не е разпространена без одобрението на американското правителство - Тръмп търси начини да постави Израел под дипломатически натиск.

"С оглед на междинните избори през ноември той не би могъл да си позволи да настрои срещу себе си израелското лоби в САЩ, като например намали военната помощ за Израел. Сега американският президент има възможността да упражни натиск спрямо Израел, за да прекрати бомбардировките и да изтегли войските от Южен Ливан", смята експертът. По-удобно би било това да се направи, след като се създаде впечатлението, че Израел чрез шпионаж нарушава американските интереси.

 

Източник: Deutsche Welle    
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