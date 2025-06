"Безсмислен диалог": Ядрените преговори между САЩ и Иран се отменят

Н яма да се състои насроченият за утре кръг от преговори между САЩ и Иран за ядрената програма на Ислямската република, съобщи оманският министър на външните работи Бадр бин Хамад бин Хамуд ал Бусайди, цитиран от Ройтерс.

Информацията бе оповестена ден след като Израел предприе мащабна въздушна офанзива срещу Иран, като уби военни командири и ядрени физици и порази обекти в опит да попречи на Техеран да разработи ядрено оръжие.

US-Iran talks over Tehran's nuclear program won't take place after Israel's surprise attack https://t.co/Q1p4GhxNek



Let me guess. Trump actually thought these would take place. god damn.