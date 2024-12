ФСС осуети заговор за убийството на високопоставен руски офицер

Ф едералната служба за сигурност (ФСС) на Русия заяви днес, че е осуетила заговор на Украйна да убие високопоставен руски офицер и проруски военен блогър с взривно устройство, скрито в аудиоколона, предаде Ройтерс.

ФСС каза, че руски гражданин е влязъл в контакт с офицер от Главното управление за разузнаване (ГУР) на Украйна посредством комуникационното приложение "Телеграм". Следвайки инструкциите на офицера от украинското разузнаване, руският гражданин взел взривното устройство от скривалище в Москва. Взривното устройство било скрито в преносима аудиколона.

