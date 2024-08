ФСБ стартира наказателно дело срещу журналисти, отразявали войната в руската Курска област

С лужбата за сигурност на Русия ФСБ съобщи, че е започнала наказателни дела за „незаконно“ преминаване на границата срещу журналисти, включително кореспондент на Си Ен Ен. Те са правили репортажи от контролираните от Украйна части на руската Курска област, предаде АФП.

ФСБ заяви, че е отворила дела за незаконно преминаване на държавната граница, което се наказва с до пет години затвор, срещу журналисти от Си Ен Ен и двама украински журналисти. В най-кратък срок ще ги обяви и за международно издирване.

Твърди се, че те са направили видеоклипове в контролирания от Украйна град Суджа.

ФСБ посочи Ник Патън Уолш като репортерът от Си Ен Ен, който е главният кореспондент по международната сигурност на канала. На 16 август той е направил репортаж от Суджа.

