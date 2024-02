Западни войници в Украйна: Защо Макрон хвърли в смут съюзниците си

Без да се консултира със съюзниците си, Макрон пренебрегна настоящата стратегия на НАТО за Украйна. И то не в някоя задна стаичка, а пред камерите в Елисейския дворец. Това е същинският скандал, пише Хелга Шмид от АРД, цитирана от Deutsche Welle .

Френският президент има проблем - неговата страна е доста назад в списъка на държавите, които подкрепят Украйна. Париж доставя твърде малко оръжия и също спестява от финансови помощи за Украйна, пише Хелга Шмид от кореспондентския пункт на германската обществена телевизия АРД в Брюксел.

Но да остава на втория ред след страни като Нидерландия, Дания, Норвегия и Германия не се вписва в образа, който Еманюел Макрон обича да представя пред международната общност и най-вече пред собствените си сънародници.

Макрон все още вярва, че Франция е велика сила. И като малцина други владее изкуството да гледа към самия себе си нагоре, пише още Шмид. Нагоре към президента, поставил се на самия връх над всички дребни пазарлъци за въоръжение, четем още в текста.

Вместо това Макрон предпочита да произнася грандиозни речи и просто да разсъждава на глас пред обществеността, че в битката срещу Путин могат да бъдат хвърлени не само оръжия, но и хора. Той все пак направи и уговорката, че в момента на Запад няма консенсус в полза на подобна инициатива.

Украйна подписа споразумения за сигурност с Франция и Германия

Същинският скандал в изказването на Макрон

И това е същинският скандал: това изречение, че на Запад все още няма консенсус за разполагане на сухопътни войски, е съвсем не на място. Защото до вчера, до самоинициативата на Макрон съществуваше противоположният консенсус - Украйна ще бъде подкрепена с оръжия толкова дълго, колкото е необходимо, но не и със сухопътни войски. Рискът по този начин да станем страна във войната би бил твърде голям, припомня АРД.

Генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг повтаря това като мантра. С ясното послание, че Западът няма да започне война с Русия. Изглежда, че нищо от това няма значение за Макрон. Без да се консултира със съюзниците си, той пренебрегва настоящата стратегия на НАТО. Не зад сцената, в някоя задна стаичка, където подобни съображения за хода на войната биха били пó на място, а пред камерите на голямата сцена в Елисейския дворец.

Франция: Присъствието на западни войници в Украйна не означава, че те ще участват в конфликта

Макрон трябва да си даде ясна сметка къде е Франция

Намерението е ясно: Макрон иска да отклони вниманието от слабостта на своята политика спрямо Украйна, защото тя не прилича на политиката на велика сила. Френските оръжейни доставки за Украйна се равняват на една мъничка частица от това, което Германия е предоставила на Киев, припомня Хелга Шмид.

И тъй като държавният дълг при Макрон е достигнал почти главозамайващите 100 процента от това, което произвежда икономиката на страната, Париж не може дори да гарантира, че обещаните три милиарда действително ще бъдат преведени на Киев през настоящата година.

Това е доста оскъден резултат за един президент, който обича наистина да се възприема като държавен глава, като лидер, който говори на равна нога с президента на САЩ Джо Байдън, а (преди) и с руския президент Владимир Путин.

Макрон трябва да осъзнае, че ръководи една отслабена средна по влияние сила - Франция, която е по-уместно да се присъедини към солидарността на съюзниците от НАТО. Тя вероятно отново ще стане много важна, обобщава авторката на коментара в АРД.

Ще изпрати ли Западът сухопътни войски в Украйна?

Ето как западната преса коментира изказването на френският президент Еманюел Макрон:

С шокиращото си и неочаквано изявление, че изпращането на западни войски в Украйна "не бива да се изключва", президентът на Франция Еманюел Макрон разби едно табу, разпали дебат, предизвика смайване сред съюзниците и ги накара да помислят за бъдещето на Европа. За един изпаднал в затруднение лидер, който ненавижда ленивото мислене, копнее за Европа на военната сила и обича светлината на прожекторите, това беше съвсем типично. В края на краищата именно Макрон през 2019 г. определи НАТО като страдаща от "мозъчна смърт" организация, а миналата година предупреди Европа да не се превръща в стратегически "васал" на Америка, пише в. "Ню Йорк таймс".

Тази седмица не беше изключение. Като се втурна напред, без да постигне консенсус между съюзниците, Макрон като че ли по-скоро илюстрира разделението на Запада и границите на това колко далеч са готови да стигнат съюзниците от НАТО в защита на Украйна, отколкото да постигне "стратегическата двусмисленост", която според него е необходима, за да държи руския президент Владимир Путин в неизвестност, казва в статията си Роджър Коен, който ръководи кореспондентския пункт в Париж на американското издание.

Провокацията на му изглеждаше отчасти като стремеж да се изтъкне като значим в момент, когато е изолиран у дома и се оказа маргинална фигура във войната между Израел и "Хамас". Франция играе централна роля в координирането на помощта на Европейския съюз за Украйна, включително програмата за подкрепа на Киев на стойност 54 милиарда щатски долара, одобрена този месец, но собственият ѝ принос за помощ изостава от този на Германия, Великобритания и САЩ, пише още Коен в материала си.

French troops in Ukraine will meet the same fate as Napoleon’s army, Russia warned French President Emmanuel Macron. https://t.co/UY5aQFuktI