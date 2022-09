Урсула фон дер Лайен: Санкциите на ЕС срещу Русия ще бъдат трайни

С анкциите на ЕС срещу Русия ще бъдат трайни. Време е да бъдем решителни и да не се отпускаме - това трябва да бъде ясно, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в годишната си реч за състоянието на ЕС пред Европейския парламент в Страсбург, предаде БТА.

