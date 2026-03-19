Румен Радев представи приоритетите на "Прогресивна България"

П ървостепенна задача е в следващото Народно събрание да има мнозинство от 2/3, да бъде сменен Висшият съдебен съвет и да бъде избран нов легитимен главен прокурор, заяви Румен Радев (президент в периода 2017 – 2026 г.) и лидер на „Прогресивна България“ при представянето на приоритетите на формацията в София.

„Знаете обаче, че това може и да не се случи. Зависи от математиката в Народното събрание, зависи от силите, които движат присъстващите в това Народно събрание", каза още Радев. Няма да останем заложник на евентуален политически блокаж, а ще продължим да работим паралелно – за реформиране на службите и МВР, за разкриване и пресичане на корупционни схеми, за събиране на годни за съда доказателства, защото все някога ще им дойде времето. За още по-интензивна работа с нашите партньорски служби и правителства, така че да установяваме активи, банкови сметки, имоти на български граждани зад граница с незаконен произход, обясни Радев.

Ще засилим конфискацията на активи и имущество с незаконен и неясен произход, защото оттам се храни и олигархията. Уверен съм, че сред магистратите има българи с морална сила и интегритет и ще заложим на сериозна работа с тях, каза още той.

Румен Радев се обяви за демонтаж на олигархичния модел и ускорено икономическо развитие.

Нашата амбиция е да формираме управление, което да наложи ясни правила за всички. Управление, което да защити публичния ресурс и да създаде условия за ускорен растеж. Да гарантира сигурност, достойни доходи и перспективи за развитие на всеки български гражданин, обясни Радев.

За изпълнението на тези наши цели разработихме комплекс от приоритети и мерки и те подробно са разгърнати в нашата програма. Тази вечер ще се спрем само на два приоритета – демонтажа на олигархичния модел и ускореното икономическо развитие на страната – по три причини. Първо - без демонтаж на завладелия България олигархичен модел всякакви следващи управленски конфигурации и техните икономически и социални политики ще попадат отново и отново в плен на олигархията и ще бъдат обречени на провал. Второ - без силна икономика никой от останалите сектори не може да се развива. Трето – времето е ограничено и не може да разгърнем цялата програма, коментира Румен Радев.

Остават няколко часа до старта на предизборната кампания и затова тази вечер няма да водим предизборна агитация. Ще се опитаме да задоволим вашия интерес към нашата програма за бъдещето на страната, каза Румен Радев в началото на представянето на приоритетите.

Българската олигархия е дълбоко вкоренена в обществения икономически живот на страната - пирамида, която системно ограбва обществото и си гарантира безнаказаност чрез контрол над институции, партии, изборния процес, медии и бизнес, каза Радев. Конкретните фигури, политически имена, срещу които българите изляха гнева си на площадите в края на миналата година, са само върхът на тази пирамида, която е просмукана дълбоко във всички нива на държавните органи и на съдебната система. Само отстраняването от властта на този връх няма да даде необходимите резултати, коментира Радев.

Необходима е всеобхватна програма с конкретни последователни мерки не само за демонтаж, но и за недопускане на повторно завладяване на институциите. Разбира се, първата и най-важна стъпка е отстраняването на върха на тази пирамида от публичната власт и това е наша основна цел на тези избори, заяви Румен Радев.

Ако искаме икономиката да се развива интензивно на базата на предприемчивост, инвестиции и свободна конкуренция, трябва да освободим бизнеса от рекета на олигархията, каза още Румен Радев.

Той допълни, че не може да има ефективна борба с корупцията без свободни медии. Ще работим за оздравяване на медийната среда, за пълно изсветляване на медийната собственост, за финансова независимост на обществените медии, за защита на журналистическите разследвания и източници и за подкрепа на разследващата журналистика, каза Румен Радев.

Той отбеляза, че основен приоритет в цялата програма е и борбата с неравенствата. Радев обясни, че икономическият екип на формацията е разработил нов подход за контрол на публичните финанси, базиран на изкуствен интелект.