Световните агенции за Радев: Край на нестабилността или завой към Русия?

20 април 2026, 10:56
Източник: ЕПА/БГНЕС

С ветовните агенции отбелязаха изборната победа с убедителен резултат на партия „Прогресивна България”, водена от доскорошния президент Румен Радев. 

Ето как агенциите отразиха изборите в България:

Великобритания: Ройтерс съобщи за изборната победа на „Прогресивна България” и отбеляза, че резултатът е надминал прогнозите на социолозите. Той е един от най-силните, постигани от една партия през последните десетилетия, и може поне засега да сложи край на нестабилността, довела до произвеждането на осем избори за пет години, предаде агенцията.

Евроскептик и бивш военен пилот, който се противопоставя на военната помощ за Украйна срещу Москва, Радев яхна вълната на разочарованието от политическата нестабилност в балканската страна с население 6,5 млн. души, където избирателите са отегчени от корупцията и партиите на ветераните, които доминират в политиката от десетилетия, съобщава Ройтерс и отбеляза, че кампанията на Радев е предизвикала сравнения с бившия проруски премиер на Унгария Виктор Орбан заради изказванията му за подобряване на връзките с Москва и допусна възобновяване на свободния поток на руски петрол и газ в Европа.

Германия: Прогнозите от ранните часове на деня сочат, че коалицията на проруския бивш президент на България Румен Радев е напът да спечели убедителна победа на предсрочните парламентарни избори в страната, написа ДПА.

Лявоцентристката коалиция „Прогресивна България“ (ПБ), водена от Радев, който подаде оставка през януари, за да може да се кандидатира на изборите, получава 45% от гласовете, което би дало на ПБ до 140 депутати в 240-местния парламент, достатъчно за самостоятелно мнозинство, според прогнозите.

Германската агенция припомня, че масови демонстрации, организирани от ПП-ДБ през декември в крайна сметка доведоха до падането на предишното правителство и посочи, че изборите в страната, членка на ЕС и НАТО, се проведоха след кратка предизборна кампания, която беше доминирана от опасения относно инфлацията и корупцията, които Радев обеща да премахне.

САЩ: Асошиейтед прес публикува информация за резултатите от парламентарния вот в ранните часове в понеделник. 

Изборите в неделя бяха осмите в страната за последните пет години, олицетворявайки осакатяваща политическа безизходица, обхванала тази балканска страна, написа агенцията и публикува моментните резултати.

„Ще направим всичко възможно за да не се налага да се ходи отново на избори”, е цитиран да казва Радев от АП, след оповестяването на първите резултати. „(Нови избори) ще бъдат бедствие за България”, добави той. 

„Това ще означава да влизаме от криза в криза, когато това, което трябва да направим е да работим много усърдно, за да излезем от тези кризи”, е цитиран да казва още Радев. 

Предсрочните избори последваха оставката на консервативното правителство след национални протести през декември, които изкараха стотици хиляди, предимно млади хора, по улиците, припомня АП. Протестите призоваха за независима съдебна система, която да се справи с широкоразпространената корупция. 

Шестдесет и две годишният бивш военен пилот и началник на Военновъздушните сили обеща да даде на страната нов старт. Неговите поддръжници са разделени на хора, които се надяват, че той ще сложи край на олигархичната корупция в страната, и на хора, които подкрепят неговите евроскептични и благоприятни за Русия възгледи, добавя агенцията. 

Франция: Агенция Франс прес съобщи, че избирателната активност е надхвърлила 50% - най-високата от 2021 г. насам – илюстрация, че за някои българи Радев олицетворява възможността за единство.

„България ще положи усилия да продължи по европейския си път, но повярвайте ми, силна България и силна Европа се нуждаят от критично мислене и прагматизъм“, каза той. „Европа стана жертва на собствената си амбиция да бъде морален лидер в свят, управляван от нови правила“, е цитиран да казва той.

Боряна Димитрова от „Алфа рисърч” каза пред АФП, че Румен Радев се очертава като „ясен победител” на изборите, отбелязвайки, че резултатите на ГЕРБ са “много под очакваното”.

Румен Радев „отне от електоралната база на прокремълската партия „Възраждане“ благодарение на откритата си позиция към Русия и антиелитарните си възгледи", коментира пред агенцията политологът Теодор Славев.

