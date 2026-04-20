Председателят на Европейския съвет поздрави Румен Радев за победата на изборите

С пост в социалната мрежа X председателят на Европейският съвет Антониу Коща поздрави Румен Радев за победата на предсрочните парламентарни избори, които се проведоха на 19 април у нас.
"Поздравления за Румен Радев за категоричната му победа на вчерашните парламентарни избори в България. За мен е удоволствие да Ви приветствам отново в Европейския съвет", написа той.
Congratulations to Rumen Radev on your outright victory in yesterday’s legislative elections in Bulgaria.— António Costa (@eucopresident) April 20, 2026
It is a pleasure to welcome you back to the European Council.
As conveyed in our phone call this morning, I look forward to working together with you in the #EUCO on our…
"Както споделих и в телефонния ни разговор тази сутрин, очаквам с нетърпение да работим заедно в рамките на #EUCO по нашия общ дневен ред за една просперираща, автономна и сигурна Европа. Пожелавам Ви всичко най-добро в новата Ви длъжност", допълва Коща.
По рано говорител на ЕК отказа да коментира вота у нас, докато не излязат окончателните резултати.