Киев и Москва с обвинения за удари, нанесени след влизането в сила на примирието

Р уският президент Владимир Путин обяви днес едностранно прекратяване на огъня във войната на Русия срещу Украйна по случай Великден.

Украинският държавен глава Володимир Зеленски заклейми това като „опит на Путин да си играе с човешки животи“, но все пак изрази готовност Украйна да спази примирието, ако и Русия направи същото.

„По време на съвещание в Кремъл върховният главнокомандващ изслуша доклада на Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб на руските въоръжени сили, за ситуацията по линията на съприкосновение и заяви, че руската страна спира всички военни действия от 18:00 ч. (московско и българско време) на 19 април до 00:00 ч. на 21 април“, се казва в съобщението, цитирано от ТАСС.

„Предполагаме, че украинската страна ще последва нашия пример“, каза той на срещата с Герасимов. Путин допълни, че руските войски трябва да са готови да отговорят на евентуални нарушения на режима на спиране на огъня и провокации.

Зеленски реагира скептично на това изявление. "Що се отнася до поредния опит на Путин да си играе с човешки животи - в момента в цяла Украйна звучат сирени за въздушна тревога. В 17:15 ч. в небето ни са засечени руски бойни дронове. Украинската противовъздушна отбрана и авиация вече действат, за да ни защитят. Присъствието на дронове "Шахед" в небето ни разкрива истинското отношение на Путин към Великден и към човешкия живот", написа украинският президент в социалната мрежа "Екс".

I have just received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi.



Today, our forces continued their activity on the territory of the Kursk region and are holding their positions. In the Belgorod region, our warriors have advanced and expanded our zone of control.



As for…