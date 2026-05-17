Кой е Салим ел Кудри - нападателят, помел с кола седем души в Модена

М ъжът, който вчера помете с автомобил седем души и рани после с нож още един мъж в италианския град Модена, беше идентифициран като 31-годишният Салим ел Кудри, предадоха АНСА, „Скай Ти Джи 24“, „Ти Джи ком 24“ и „РАИ Нюз“.

Той е роден в провинция Бергамо, но е живеел в Раварино в провинция Модена. Италиански гражданин е, но е от марокански произход. Завършил е икономика. Според информациите в последно време си е търсил работа. В миналото е имал психиатрични проблеми и е бил на лечение заради тях. Нямал е проблеми със закона. На този етап няма данни да е бил радикализиран или да е бил част от терористична група.

Мъжът беше задържан на местопрестъплението благодарение на намесата на минувачи. Анализи са показали, че той не е действал под влияние на наркотици или алкохол. Домът му е бил претърсен. Засега мотивите за действията му остават неизвестни. Повдигнати са му обвинения за опит за масово убийство и за причиняване на тежки наранявания, но не и за тероризъм. По време на разпитите снощи нападателят е показал голяма психическа нестабилност.

Атака над жени и дете в италиански курорт

Прокурорът на Модена Лука Мазини обясни, че са „ясни и очевидни категоричните намерения“ на 31-годишния мъж да застраши обществената безопасност, а не само живота на отделни хора. Нападателят не случайно е избрал час, в който центъра на града е имало много хора, които е атакувал по един безразборен и умишлен начин.

Вчера следобед Салим ел Кудри прегази първо с колата си, ситроен С3, седем души, разхождащи се в центъра на Модена. Колата му се е движела със 100 километра в час, според очевидци. Първо той е помел велосипедист, който буквално е изхвърчал във въздуха от удара. След това колата е ударила няколко минувачи и накрая е помела 55-годишна жена, стояла пред витрината на магазин. При удара двата й крака са били премазани. После Салим ел Кудри е излязъл от колата, въоръжен с нож и е нападнал минувач.

Мъж нападна с нож петима в Италия, сред тях и дете

Четирима от общо осемте ранени в инцидента са в тежко състояние. На 55-годишната жена са били ампутирани и двата крака. Животът й остава в опасност. Още един от ранените е бил подложен на ампутация на долните крайници, съобщи прокуратурата в Модена. Възрастта на ранените варира от 27 до 71 години. Те са настанени в болници в Болоня и в Модена.

Италиански политици, сред които президентът Серджо Матарела, премиерът Джорда Мелони, вътрешният министър Матео Пиантедози и вицепремиерът Матео Салвини изразиха потрес от случилото се в Модена, изказаха съпричастност с пострадалите и поздравиха хората, които са успели да задържат Салим ел Кудри.

Истински герой се оказа осмият ранен в инцидента Лука Синьорели. Той именно е бил намушкан с нож от Салим ел Кудри, но въпреки това първо се е опитал да помогне на тежко ранената 55-годишна жена, но когато е видял, че нападателят ще избяга, той се е втурнал след него и заедно с още няколко души го е заловил. Синьорели разказва, че нападателят е говорел нещо през цялото време, но не е било на италиански език.

Снощи президентът Матарела се обади на Синьорели, за да му благодари лично да храбростта.