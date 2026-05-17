Свят

Кой е Салим ел Кудри - нападателят, помел с кола седем души в Модена

Мъжът беше задържан на местопрестъплението благодарение на намесата на минувачи

17 май 2026, 12:42
Кой е Салим ел Кудри - нападателят, помел с кола седем души в Модена
Източник: БТА

М ъжът, който вчера помете с автомобил седем души и рани после с нож още един мъж в италианския град Модена, беше идентифициран като 31-годишният Салим ел Кудри, предадоха АНСА, „Скай Ти Джи 24“, „Ти Джи ком 24“ и „РАИ Нюз“.

Той е роден в провинция Бергамо, но е живеел в Раварино в провинция Модена. Италиански гражданин е, но е от марокански произход. Завършил е икономика. Според информациите в последно време си е търсил работа. В миналото е имал психиатрични проблеми и е бил на лечение заради тях. Нямал е проблеми със закона. На този етап няма данни да е бил радикализиран или да е бил част от терористична група.

Мъжът беше задържан на местопрестъплението благодарение на намесата на минувачи. Анализи са показали, че той не е действал под влияние на наркотици или алкохол. Домът му е бил претърсен. Засега мотивите за действията му остават неизвестни. Повдигнати са му обвинения за опит за масово убийство и за причиняване на тежки наранявания, но не и за тероризъм. По време на разпитите снощи нападателят е показал голяма психическа нестабилност.

Атака над жени и дете в италиански курорт

Прокурорът на Модена Лука Мазини обясни, че са „ясни и очевидни категоричните намерения“ на 31-годишния мъж да застраши обществената безопасност, а не само живота на отделни хора. Нападателят не случайно е избрал час, в който центъра на града е имало много хора, които е атакувал по един безразборен и умишлен начин.

Вчера следобед Салим ел Кудри прегази първо с колата си, ситроен С3, седем души, разхождащи се в центъра на Модена. Колата му се е движела със 100 километра в час, според очевидци. Първо той е помел велосипедист, който буквално е изхвърчал във въздуха от удара. След това колата е ударила няколко минувачи и накрая е помела 55-годишна жена, стояла пред витрината на магазин. При удара двата й крака са били премазани. После Салим ел Кудри е излязъл от колата, въоръжен с нож и е нападнал минувач.

Мъж нападна с нож петима в Италия, сред тях и дете

Четирима от общо осемте ранени в инцидента са в тежко състояние. На 55-годишната жена са били ампутирани и двата крака. Животът й остава в опасност. Още един от ранените е бил подложен на ампутация на долните крайници, съобщи прокуратурата в Модена. Възрастта на ранените варира от 27 до 71 години. Те са настанени в болници в Болоня и в Модена.

Италиански политици, сред които президентът Серджо Матарела, премиерът Джорда Мелони, вътрешният министър Матео Пиантедози и вицепремиерът Матео Салвини изразиха потрес от случилото се в Модена, изказаха съпричастност с пострадалите и поздравиха хората, които са успели да задържат Салим ел Кудри.

Истински герой се оказа осмият ранен в инцидента Лука Синьорели. Той именно е бил намушкан с нож от Салим ел Кудри, но въпреки това първо се е опитал да помогне на тежко ранената 55-годишна жена, но когато е видял, че нападателят ще избяга, той се е втурнал след него и заедно с още няколко души го е заловил. Синьорели разказва, че нападателят е говорел нещо през цялото време, но не е било на италиански език.

Снощи президентът Матарела се обади на Синьорели, за да му благодари лично да храбростта.

Източник: БТА, Габриела Големанска      
Нападение Модена Салим ел Кудри Атака с автомобил Нападение с нож Психическа нестабилност Опит за масово убийство Тежко ранени Лука Синьорели Италия Разследване
Последвайте ни
Ще вали ли по време на абитуриентските балове

Ще вали ли по време на абитуриентските балове

Неизвестен дрон е навлязъл в Латвия

Неизвестен дрон е навлязъл в Латвия

Еуфория след

Еуфория след "Евровизия": DARA и съпругът ѝ в емоционални кадри след победата

Коя държава е отделила най-голям бюджет за

Коя държава е отделила най-голям бюджет за "Евровизия 2026"?

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Иранската криза оформя и нов проблем – недостиг на моторно масло

Иранската криза оформя и нов проблем – недостиг на моторно масло

carmarket.bg
<p>„О, Боже мой!“: Исторически триумф за DARA, България спечели „Евровизия“ 2026</p>
Ексклузивно

„О, Боже мой!“: Исторически триумф за DARA, България спечели „Евровизия“ 2026

Преди 12 часа
Страхотен успех на Евровизия: България грабна престижна награда часове преди финала
Ексклузивно

Страхотен успех на Евровизия: България грабна престижна награда часове преди финала

Преди 16 часа
Дара взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“
Ексклузивно

Дара взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“

Преди 14 часа
Големият финал започна! Дара влиза в битка за триумф на „Евровизия 2026“
Ексклузивно

Големият финал започна! Дара влиза в битка за триумф на „Евровизия 2026“

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Васил Терзиев: За под седем хиляди деца няма да има места в ясли и градини в София

Васил Терзиев: За под седем хиляди деца няма да има места в ясли и градини в София

България Преди 2 часа

Голям проблем е недостигът на медицински сестри и това води до проблем с яслените групи

<p>Радев на визита в Берлин</p>

Премиерът Румен Радев ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц

България Преди 2 часа

Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството на министър-председател

BBC открои кукерската хореография и посланието на "Bangaranga"

BBC открои кукерската хореография и посланието на "Bangaranga"

България Преди 4 часа

Текстът на песента е посветен на ангажимента на Дара да преодолее тревожността и синдрома на дефицит на вниманието

Славена Вътова от Hell’s Kitchen: Имах голям късмет да попадна в отбор с уравновесени хора! (ВИДЕО)

Славена Вътова от Hell’s Kitchen: Имах голям късмет да попадна в отбор с уравновесени хора! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

Премиерът Румен Радев поздрави DARA за „българска победа“ на Евровизия

Премиерът Румен Радев поздрави DARA за „българска победа“ на Евровизия

България Преди 4 часа

В публикацията се отправят поздравления и към целия екип, допринесъл за участието и представянето на страната в конкурса

СЗО обяви извънредна ситуация заради ебола в ДР Конго и Уганда

СЗО обяви извънредна ситуация заради ебола в ДР Конго и Уганда

Свят Преди 4 часа

Ебола е силно заразно и животозастрашаващо вирусно заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности

Сенатът удари спирачка на проекта на Тръмп за нова бална зала в Белия дом

Сенатът удари спирачка на проекта на Тръмп за нова бална зала в Белия дом

Свят Преди 4 часа

Тръмп защити проекта в социалните мрежи, като заяви, че това ще бъде „най-красивата сграда от този вид в света“

Отговорите, които всеки родител търси: Събитието на „Ох, на мама“ в НДК не спира да изненадва и днес

Отговорите, които всеки родител търси: Събитието на „Ох, на мама“ в НДК не спира да изненадва и днес

Любопитно Преди 4 часа

След силния старт вчера, вторият ден предлага срещи с нови лектори и напълно свободен достъп до мащабната експо зона в зала 8 на НДК

<p>Цените на оръжията в Европа скочиха</p>

Естония: Цените на оръжията в Европа скочиха с до 60% за две години

Свят Преди 5 часа

Рязкото поскъпване на оръжията и военната техника усложнява плановете на НАТО за увеличаване на отбранителните разходи, каза Хано Певкур

"Мечтите се сбъдват": Първата учителка на DARA след победата ѝ на "Евровизия"

"Мечтите се сбъдват": Първата учителка на DARA след победата ѝ на "Евровизия"

България Преди 5 часа

Дара е завършила училището по изкуства в морската столица

Вероника и Мирослав са победителите в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Вероника и Мирослав са победителите в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Свят Преди 6 часа

Те спечелиха рекордната награда от 115 950 евро

"БлагоДара": Звезди и политици поздравиха DARA след победата на „Евровизия“

"БлагоДара": Звезди и политици поздравиха DARA след победата на „Евровизия“

България Преди 6 часа

Лили Иванова, Мария Бакалова, Васил Найденов и Димитър Маринов бяха сред първите популярни личности, поздравили певицата за победата с "Bangaranga"

Мухълът може да се разпространи незабелязано: Проверете тези 5 неща в дома си

Мухълът може да се разпространи незабелязано: Проверете тези 5 неща в дома си

Любопитно Преди 7 часа

Дори книгите могат да развият мухъл, който не е видим веднага

Експерт разкри тайните на Клеопатра за здраве и подмладяване

Експерт разкри тайните на Клеопатра за здраве и подмладяване

Любопитно Преди 7 часа

Завръщането към древните ритуали за сън и светлина е ключът към здравето и активния живот през 2026 г., смятат експерти

Не само вкусно, но и здравословно: Рецепта за десерт за подобряване на чревната функция

Не само вкусно, но и здравословно: Рецепта за десерт за подобряване на чревната функция

Любопитно Преди 7 часа

Отлично насища с фибри, което е много полезно за стомашно-чревния тракт

Не само кафето: 5 храни и напитки, които ви пречат да спите

Не само кафето: 5 храни и напитки, които ви пречат да спите

Любопитно Преди 7 часа

Лошият сън често се крие в чинията ни. Експерти предупреждават, че някои на пръв поглед безобидни продукти блокират естествените механизми на тялото за почивка. Разберете кои храни и напитки трябва да избягвате вечер, за да си осигурите пълноценна нощ

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Малката Лилибет дава модни съвети на Меган Маркъл

Edna.bg

Славена Вътова от Hell’s Kitchen: Най-трудният момент в живота ми беше раждането на втората ми дъщеря! (ВИДЕО)

Edna.bg

Венсан Компани в центъра на шампионския купон на Байерн (видео)

Gong.bg

НА ЖИВО: Рома 1:0 Лацио, Манчини се разписа преди почивката

Gong.bg

Как гласуваха жури и публика в отделните държави за DARA (ПЪЛЕН СПИСЪК)

Nova.bg

Очаквайте на живо по NOVA: Грандиозното посрещане на DARA в България

Nova.bg