Ирански медии обвиниха САЩ в липсата на „осезаеми отстъпки“

И ранските медии съобщиха в неделя, че САЩ не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на предложението на Иран по преговорите за прекратяване на войната.

Информационна агенция „Фарс“ съобщи, че Вашингтон е предоставил списък от пет точки, който включва искане Иран да запази само един ядрен обект в експлоатация и да прехвърли запасите си от високообогатен уран на САЩ. Междувременно информационна агенция „Мехр“ заяви: „Съединените щати искат да получат отстъпки, които не успяха да получат по време на войната, което ще доведе до безизходица в преговорите“.