Исторически триумф: DARA донесе победата на България на „Евровизия“ 2026!

DARA донесе историческа победа за България на „Евровизия“ 2026 година.

„О, Боже мой!“(Oh my God), възкликна DARA, приемайки наградата от миналогодишния победител в конкурса Джей Джей.

България спечели убедително с 516 точки при крайното класиране, след като стана ясен и зрителският вот. Второ място печели Израел с 343 точки, третото е за Румъния с 296 точки, Австралия остана четвърта с 287 точки, Италия е пета с 281 точки, а Финландия е в почетната шестица с 276 точки.

"Чувствам се прекрасно!", каза DARA, докато очаквахме финалните точки в конкурса.

„Не мога да повярвам какво се случва, наистина искам да благодаря за оценката на журито от тези страни, защото наистина положихме огромни усилия“, каза DARA.

„Бангаранга“ е чувство на сила да пребориш със специална енергия страха“, обясни DARA.

Юбилейното издание на песенния конкурс „Евровизия“ 2026 в австрийската столица Виена официално приключи. След като 25-те страни финалисти изнесоха серия от зрелищни, емоционални и на места скандални изпълнения, зрителите по целия свят и международните журита дадоха своя глас в една от най-оспорваните и непредвидими вечери в историята на състезанията.

До последно очакванията бяха за сблъсък на титани, в който основни фаворити за кристалния трофей бяха Австралия и Финландия, следвани плътно от силните заявки на Гърция и Норвегия.

Еуфория за Делта Гудрем и тежка нощ за Великобритания

Едно от най-коментираните изпълнения на вечерта бе това на австралийската поп икона Делта Гудрем. Тя буквално вдигна залата на крака със своята зашеметяваща балада “Eclipse”. Легендарният коментатор на BBC Греъм Нортън не спести суперлативите си, като още преди излизането ѝ я обяви за „изпълнителя, който трябва да бъде победен“. За австралийската делегация моментът бе изключително емоционален, тъй като страната направи своя дебют в конкурса именно във Виена.

На коренно различен полюс се оказа представянето на Обединеното кралство. Ексцентричният Сам Батъл, известен като Look Mum No Computer, не успя да оправдае очакванията с алтернативното си парче “Eins, Zwei, Drei”. Излизане извън ритъма още в първите секунди на песента отприщи вълна от негативни и иронични коментари в социалните мрежи, като мнозина побързаха да определят представянето като пълно разочарование.

Политическо напрежение и технически гафове

Напрежението в залата ескалира при появата на Израел. Участието на 28-годишния Ноам Бетан с триезичната балада “Michelle” доведе до безпрецедентен бойкот и оттеглянето на пет държави от тазгодишния конкурс. При излизането на певеца на сцената публиката в залата реагира бурно, смесвайки силни освирквания с викове на подкрепа.

Вечерта бе белязана и от неочакван технически инцидент по време на изпълнението на Чехия. Песента “Crossroads” на Даниел Жижка бе съпътствана от сериозни смущения в картината на екраните, а член на сценичния екип, управляващ огледалните декори, падна по време на живото предаване – детайл, който не убягна на остроумието на Греъм Нортън.

От тежък рок до българския поп блясък

Финалната програма предложи огромни контрасти. Норвежкият рок певец Йонас Лов направи феноменално и енергично шоу с парчето “Ya Ya Ya”, засилвайки шансовете си за челната петица. Веднага след него Румъния шокира част от консервативната аудитория с тежката си метъл песен “Choke Me” – мрачно изпълнение, наситено с кожи, вериги и силна BDSM естетика. Домакините от Австрия затвориха шоуто с ексцентричната си песен “Tanzschein” на артиста COSMÓ.

България също остави ярка следа на финала във Виена. Поп звездата DARA направи изключително силно и динамично представяне с песента “Bangaranga” – проект, вдъхновен от личната ѝ история и битката с хиперактивността с дефицит на вниманието (ADHD), пише Independent.

Легендарно завръщане по време на гласуването

Докато милиони пред екраните изпращаха своите гласове, организаторите предложиха грандиозна шоу програма. Голямата изненада на вечерта бе завръщането на победителя от 2009 г. Александър Рибак. С магическата си цигулка той поведе залата в масово пеене на вечната класика “Waterloo” на ABBA. Юбилейната вечер бе открита и закрита от миналогодишния шампион на Австрия – JJ, който изнесе епични изпълнения с пълен симфоничен оркестър.