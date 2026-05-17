Как гласуваха жури и публика в отделните държави за DARA

"Евровизия 2027" в България: Бургас официално изрази интерес за домакинство
П родължава еуфорията след победата на България на "Евровизия", но е време и за равносметката по пътя към успеха. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха по максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на националните комисии на журитата и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки.

Така България спечели категоричен триумф с общо 516 точки, като се нареди пред Израел с 343 и Румъния с 296. Така поставихме нов рекорд, постигайки една от най-убедителните победи в историята на конкурса. С аванс от 173 точки пред втория най-харесван участник, българската звезда записа най-голямата разлика между първо и второ място досега. "Бангаранга" получи 312 точки от зрителския вот и 204 от международното жури. Така Дара осигури домакинството на страната ни за следващото издание на конкурса.

  • Но кои страни дадоха най-много точки на "Бангаранга"?

Литва, Дания и Австралия ни дадоха максимума - по 12 точки от зрители и национално жури. Публиката в Белгия, Обединеното кралство, Армения, Люксембург и Израел също засвидетелства максимално позволената подкрепа за страната, следвани от Кипър, Сан Марино, Сърбия и Германия. Австрия и световния вот също отредиха по 12 точки за България, докато в Малта, Полша и Молдова националните журита ни дадоха повече пунктове отколкото публиката.

От своя страна Владимира Илиева, която беше определена за говорител на българското жури, обяви, че нашата страна дава 12 точки на Малта.

