Нетаняху: Близо сме до ликвидирането на всеки един отговорен за нападението на 7 октомври

Днес Нетаняху потвърди, че израелските сили понастоящем контролират 60% от територията на Газа

17 май 2026, 18:46
Нетаняху: Близо сме до ликвидирането на всеки един отговорен за нападението на 7 октомври
Източник: Getty

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е на път да постигне една от целите си - да елиминира всички отговорни за организирането на атаките от 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес, като цитира изявление на неговата канцелария.

Нетаняху направи това изявление на седмично заседание на кабинета на фона на съобщението от предния ден от израелската армия за смъртта на Изедин ал Хадад, командир на въоръженото крило на "Хамас", убит при въздушен удар в Газа в петък.

В деня след атаката на палестинското ислямистко движение "Хамас" на 7 октомври 2023 г. на израелска територия Нетаняху обеща да издири и елиминира мозъците на тази атака, която по оценка на АФП, базирана на официални данни, е причинила 1221 смъртни случая в Израел, предимно сред цивилни.

"Обещах, че всеки архитект на клането и вземането на заложници ще бъде ликвидиран до последния, и сме много близо до завършването на тази мисия", подчерта Нетаняху. Той определи Ал Хадад като "презрян терорист".

От нахлуването в Израел на бойци на "Хамас" и техните съюзници на 7 октомври израелската армия и разузнавателни служби водят кампания, насочена срещу политическите и военните лидери на ислямисткото движение в Газа и в целия регион.

По време на войната, предизвикана от атаките на Хамас, Израел пое отговорност за убийството на няколко лидери на движението, сред които Яхия Синуар, широко считан за главния мозък на атаката от 7 октомври. Убит бе и Мохамед Дейф, дългогодишен лидер на въоръженото крило на "Хамас" и друг ключов организатор на атаката.

Днес Нетаняху потвърди, че израелските сили понастоящем контролират 60% от територията на Газа. Това подсказва, че армията е продължила да разширява оперативното си присъствие в територията, след като в медиите се появиха информации, твърдящи, че израелските войски са напреднали към нова линия, наречена "оранжева".

Съгласно условията на договореното с посредничеството на САЩ примирие между Израел и "Хамас", което е в сила от 10 октомври, израелските сили трябваше да се оттеглят до "жълтата линия" в Газа, което им оставяше контрол над повече от 50% от палестинската територия.

"Хамас" е в нашите ръце. Знаем точно каква е нашата мисия, а тя е да гарантираме, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел", подчерта Нетаняху.

Израелската военна кампания срещу "Хамас" след атаките от октомври 2023 г. е причинила над 72 700 смъртни случая в Газа, според данни на контролираните от "Хамас" здравни власти на територията, които ООН счита за надеждни, отбелязва АФП.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
