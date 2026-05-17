Млад мъж е с 50% изгаряния, поразен от токов удар в Монтана

Т ежък инцидент е станал край река Огоста в Монтана, при който 22-годишен мъж от село Долно Белотинци е пострадал сериозно след токов удар, съобщават от местните власти. Младият мъж е настанен за лечение в болница с около 50% изгаряния.

Случаят се е разиграл вчера, когато пострадалият е ловял риба в района на бившия полигон на ОСО в квартал „Огоста“. По време на риболов той е докоснал с карбоновия си телескоп електропровод на контактната мрежа на БДЖ, при което е възникнала волтова дъга.

В резултат на високото напрежение през тялото му е преминал електрически ток, който е причинил тежки изгаряния. Мъжът е транспортиран и настанен за лечение в болницата в Монтана, а по случая са разпитани очевидци.

От полицията съобщават, че е образувано досъдебно производство за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.