Финансов скандал във Ватикана: Кардинал беше осъден на затвор

К ардинал беше осъден на затвор от ватикански съд. Това се случва за пръв път в историята на Католическата църква, а присъдата беше произнесена по знаково дело за финансов скандал, засягащ съмнителни сделки за милиони евро, предаде ДПА.

Ватиканският съд постанови наказание от пет години и шест месеца лишаване от свобода за италианския кардинал Анджело Бечу за участието му в скандал с умишлена безстопанственост. Никога досега кардинал от Римската курия не е бил осъждан на затвор от ватикански съд. Адвокатите на Бечу заявиха, че ще обжалват присъдата.

