Филипините – там, където е забранено да се разведеш

З а повечето жители на Филипините разводът продължава да е забранен, макар че специален закон позволява на представителите на мюсюлманското малцинство в страната да прекратяват брака си. Това обаче не важи за мнозинството християни, които в това отношение са зависими от Католическата църква и правилата на Ватикана - единствената друга държава в света, която все още забранява разводите, пише Deutsche Welle.

През май тази година обаче Камарата на представителите на Филипините бе на крачка да приеме законопроект, който предвижда разширяване на съществуващите възможности, като анулиране на брака или законна раздяла. Ако бъде приет, законът ще позволи на двойките да подават молба за развод, ако живеят разделено от поне пет години и няма никакви шансове да се съберат отново, или ако са законно разделени от повече от две години. В него са включени и основанията изоставяне и изневяра, които вече се признават в случаите на анулиране на брака и законна раздяла.

