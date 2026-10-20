Парите ни

Франция тегли еврото надолу

Спадът на общата валута отразява тревогите за растежа, публичните финанси и политическата стабилност, а МВФ предупреждава за опасната комбинация от скъпи заеми и висок дълг

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

20 октомври 2026, 11:06
Франция тегли еврото надолу
Източник: istock

Европейската икономика се сблъсква все по-пряко със структурните си проблеми след поредица от глобални сътресения. Това оказва натиск върху еврото и изважда на преден план дилемата между дълг и растеж, пише турското издание Daily Sabah.

Спадът на общата валута до около 1,12 долара отразява опасенията за потенциала за растеж, публичните финанси и политическата стабилност в Европа. Тези фактори допълнително подсилват щатския долар.

Нарушените вериги на доставки след пандемията, войната между Русия и Украйна, конфликтът в Близкия изток и високата инфлация стесниха пространството за икономическа политика. Към тревогите се добавят нарастващият бюджетен дефицит на Франция, високият публичен дълг на Италия и предсрочните избори в Испания.

Еврото отново в отбрана: Защо единната валута не може да се отлепи от дъното

В доклада си „Перспективи за световната икономика“ от 13 октомври 2026 г. Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира световен растеж от 3,1% през 2026 г. и 3,4% през 2027 г. Глобалната инфлация се очаква да достигне 4,7% през 2026 г., преди да се понижи до 4,1% през 2027 г. Прогнозите за европейския регион обаче са по-мрачни.

В центъра на европейските уязвимости са публичните финанси на Франция. С бюджетен дефицит над 5% от БВП и публичен дълг, който доближава 120% от БВП, страната продължава да нарушава референтната стойност от 3% на ЕС. В началото на октомври спредът между доходността на френските и германските държавни облигации достигна около 150 базисни пункта – най-високото ниво от дълговата криза в еврозоната насам.

Според МВФ взаимодействието между по-високите разходи по заемите и повишения публичен дълг е особен риск за основните развити икономики. Устойчиво поскъпване на финансирането за голяма икономика като френската би могло да засили натиска както върху националния бюджет, така и върху условията за заемане в целия регион.

Фискалното пространство – способността на правителството да финансира икономическите и социалните си приоритети, без да застрашава устойчивостта на дълга, се стеснява. Напрежението в Близкия изток и несигурността на световните енергийни пазари създават допълнителен натиск. По-високите цени на петрола и природния газ увеличават производствените разходи, намаляват покупателната способност на домакинствата и засилват риска от нов инфлационен натиск.

Кристалина Георгиева с рецепта за световната икономика и предупреждение за високата инфлация

Това поставя Европейската централна банка (ЕЦБ) пред дилема. Повишаването на лихвите може да овладее инфлационните очаквания, но и да забави икономиката. Намаляването им пък може да подкрепи растежа, но да затрудни борбата с инфлацията. МВФ подчертава, че централните банки трябва да дават приоритет на ценовата стабилност, като същевременно координират паричната и фискалната политика.

Според Daily Sabah слабостта на еврото отразява сближаването на вътрешните предизвикателства на Европа с по-широките уязвимости на световната икономика. МВФ призовава да се премине от адаптиране към съществуващите сътресения към възстановяване на устойчивостта. Инвестициите в технологии и изкуствен интелект допринасят за растежа, но концентрацията на ползите в ограничен брой компании и държави създава нови рискове.

Изданието отбелязва още, че развитията в Европа, най-важния търговски партньор на Турция, ще имат сериозни последици и за турската икономика.

Редактор: Маргарита Костадинова
Европейска икономика Евро Инфлация Публичен дълг Икономически растеж МВФ ЕЦБ Бюджетен дефицит Парична политика Фискална политика
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Потъна корабът ABLE, ударен от дрон в българската изключителна икономическа зона

Потъна корабът ABLE, ударен от дрон в българската изключителна икономическа зона

Срив в Google Cloud парализира банки, здравни услуги и доставки в Европа

Срив в Google Cloud парализира банки, здравни услуги и доставки в Европа

Радев: Американският самолет над Черно море разузнава за потенциални заплахи

Радев: Американският самолет над Черно море разузнава за потенциални заплахи

Дръзка и сексапилна: 40-годишната Ирина Шейк зашемети с прозрачен тоалет на бляскаво парти

Дръзка и сексапилна: 40-годишната Ирина Шейк зашемети с прозрачен тоалет на бляскаво парти

От България до САЩ, Европа и Австралия: Успехът на едно семейно бутиково ателие от Пловдив

От България до САЩ, Европа и Австралия: Успехът на едно семейно бутиково ателие от Пловдив

biss.bg
Toyota планира софтуерна революция за 10 млн. автомобила годишно

Toyota планира софтуерна революция за 10 млн. автомобила годишно

carmarket.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 2 дни
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 2 дни
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 2 дни
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лондон изпраща изтребители в Саудитска Арабия

Лондон изпраща изтребители в Саудитска Арабия

Свят Преди 19 минути

Великобритания разполага изтребители Typhoon в Саудитска Арабия за отбранителни мисии. Целта е защита на саудитското въздушно пространство от атаки с дронове и ракети от бунтовниците хути

ЦИК: 6,59 млн. души имат право да гласуват на президентските избори

ЦИК: 6,59 млн. души имат право да гласуват на президентските избори

България Преди 22 минути

Над 46 000 млади българи ще гласуват за първи път на президентски вот. Машинно гласуване ще има в 9373 секции в страната

<p>Жена загина при нападение от акула в Южна Африка</p>

Южна Африка: Плувкиня загина при нападение от акула край плажа Ориент

Свят Преди 47 минути

В отговор властите незабавно затвориха плажовете Ориент и Ийстърн до второ нареждане. Издадено е официално предупреждение към гражданите да проявяват изключителна предпазливост

О Джей Симпсън

„Знаеш, че не бях сам“: Таен информатор и нови записи отварят отново случая „О Джей Симпсън“

Свят Преди 47 минути

Разкрити съдебни досиета отварят отново въпроса за липсващото оръжие и евентуален съучастник в двойното убийство от 1994 година

Започнаха парламентарните избори в Израел

Израел: Защо младите се обръщат към крайната десница

Свят Преди 58 минути

Тайван иска от Google да скрие остров в Южнокитайско море

Китайската армия следи американски боен кораб в Южнокитайско море

Свят Преди 1 час

Според Пекин, американският USS Charleston е „навлязъл незаконно“ край архипелага Спратли, нарушавайки китайския суверенитет. САЩ определят мисията като „операция за свобода на корабоплаването“ в международни води, за която не се изисква разрешение.

Складовете на веригите под лупа: БАБХ, КЗП и НАП започват обща акция в цялата страна

Складовете на веригите под лупа: БАБХ, КЗП и НАП започват обща акция в цялата страна

Парите ни Преди 1 час

Инспекторите ще проверяват произхода и безопасността на храните, цените и движението на стоките с висок фискален риск, ще се вземат и проби за лабораторни изследвания

„НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

„НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

Любопитно Преди 1 час

Той притежава онази рядка комбинация от плътен разпознаваем глас, музикален почерк, остър интелект и заразително чувство за хумор. Тази седмица в епизода на The Voice Cast гостува изпълнителят Тино, а разговорът бързо излиза извън рамките на стандартното, за да се превърне в истински „НЕлюбовен подкаст“

Италия изпраща 500 войници в Милано след грабежи и сблъсъци с протестиращи

Италия изпраща 500 войници в Милано след грабежи и сблъсъци с протестиращи

Свят Преди 1 час

Луксозни магазини затвориха врати след вълна от безредици, а правителството обмисля по-строги мерки за сигурност и ограничения на публичните събирания

Mащабна полицейска акция в Хасковско, 12 души са задържани

Mащабна полицейска акция в Хасковско, 12 души са задържани

България Преди 1 час

Полицията е изградила контролно-пропускателни пунктове на десетки места в областта

<p>Империята &quot;Вагнер&quot; и бизнесът за 400 млн. в Африка</p>

Империята "Вагнер" синът на Пригожин запазва контрола над бизнес за 400 млн. долара в Африка

Свят Преди 1 час

25-годишният наследник на Пригожин е успял да се противопостави на опитите на Кремъл да национализира активите на наемническата група в региона, пише The Wall Street Journal. Според разследване изданието, империята на Пригожин в Африка генерира над 400 млн. долара годишно от злато, оръжия и наркотици

Турция, Египет и Индия предлагат гаранции за корабоплаването в Черно море, Русия - против

Турция, Египет и Индия предлагат гаранции за корабоплаването в Черно море, Русия - против

Свят Преди 1 час

Инициативата предвижда безопасно преминаване на кораби до украински и руски пристанища за превоз на хранителни стоки, заяви Володимир Зеленски

Ерата на героите в “Игри на волята” започва тази вечер

Ерата на героите в “Игри на волята” започва тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Две епични индивидуални битки очакват зрителите на NOVA

Парламентът се събира извънредно заради помилването на "петричкия Ескобар"

Парламентът се събира извънредно заради помилването на "петричкия Ескобар"

България Преди 1 час

Депутатите ще изслушат представители на затворническите власти, ДАНС и МВР за медицинските документи, поведението на Огнян Атанасов и обстоятелствата около помилването му през декември 2022 г.

<p>Близо 3000 случая на морбили в Турция от началото на годината</p>

Турция: Спад във ваксинациите предизвика епидемичен взрив на морбили

Свят Преди 1 час

Турция е изправена пред сериозна здравна криза с близо 3000 случая на морбили от началото на годината. Основната причина е спадът на ваксинационния обхват до 92%, под критичния праг за колективен имунитет.

ГДБОП удари предполагаема схема за интернет измами, задържани са десетки души

ГДБОП удари предполагаема схема за интернет измами, задържани са десетки души

България Преди 1 час

Полицейската операция се провежда в Бургас и още няколко града

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки знаят ли името си?

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

sinoptik.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg

Червена светлина: Защо терапията е хит сред подаръците напоследък

Edna.bg

Смяната на смартфона вече не значи да загубиш всички снимки

Edna.bg

Румен Радев: Корабите в Черно море не са спрели и няма да спрат

Nova.bg

Мащабна акция на ГДБОП в няколко града: Десетки арестувани за предполагаеми онлайн измами за милиони евро (СНИМКИ)

Nova.bg