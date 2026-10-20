Франция тегли еврото надолу

Европейската икономика се сблъсква все по-пряко със структурните си проблеми след поредица от глобални сътресения. Това оказва натиск върху еврото и изважда на преден план дилемата между дълг и растеж, пише турското издание Daily Sabah.

Спадът на общата валута до около 1,12 долара отразява опасенията за потенциала за растеж, публичните финанси и политическата стабилност в Европа. Тези фактори допълнително подсилват щатския долар.

Нарушените вериги на доставки след пандемията, войната между Русия и Украйна, конфликтът в Близкия изток и високата инфлация стесниха пространството за икономическа политика. Към тревогите се добавят нарастващият бюджетен дефицит на Франция, високият публичен дълг на Италия и предсрочните избори в Испания.

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В доклада си „Перспективи за световната икономика“ от 13 октомври 2026 г. Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира световен растеж от 3,1% през 2026 г. и 3,4% през 2027 г. Глобалната инфлация се очаква да достигне 4,7% през 2026 г., преди да се понижи до 4,1% през 2027 г. Прогнозите за европейския регион обаче са по-мрачни.

В центъра на европейските уязвимости са публичните финанси на Франция. С бюджетен дефицит над 5% от БВП и публичен дълг, който доближава 120% от БВП, страната продължава да нарушава референтната стойност от 3% на ЕС. В началото на октомври спредът между доходността на френските и германските държавни облигации достигна около 150 базисни пункта – най-високото ниво от дълговата криза в еврозоната насам.

Според МВФ взаимодействието между по-високите разходи по заемите и повишения публичен дълг е особен риск за основните развити икономики. Устойчиво поскъпване на финансирането за голяма икономика като френската би могло да засили натиска както върху националния бюджет, така и върху условията за заемане в целия регион.

Фискалното пространство – способността на правителството да финансира икономическите и социалните си приоритети, без да застрашава устойчивостта на дълга, се стеснява. Напрежението в Близкия изток и несигурността на световните енергийни пазари създават допълнителен натиск. По-високите цени на петрола и природния газ увеличават производствените разходи, намаляват покупателната способност на домакинствата и засилват риска от нов инфлационен натиск.

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Това поставя Европейската централна банка (ЕЦБ) пред дилема. Повишаването на лихвите може да овладее инфлационните очаквания, но и да забави икономиката. Намаляването им пък може да подкрепи растежа, но да затрудни борбата с инфлацията. МВФ подчертава, че централните банки трябва да дават приоритет на ценовата стабилност, като същевременно координират паричната и фискалната политика.

Според Daily Sabah слабостта на еврото отразява сближаването на вътрешните предизвикателства на Европа с по-широките уязвимости на световната икономика. МВФ призовава да се премине от адаптиране към съществуващите сътресения към възстановяване на устойчивостта. Инвестициите в технологии и изкуствен интелект допринасят за растежа, но концентрацията на ползите в ограничен брой компании и държави създава нови рискове.

Изданието отбелязва още, че развитията в Европа, най-важния търговски партньор на Турция, ще имат сериозни последици и за турската икономика.