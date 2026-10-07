Еврото отново в отбрана: Защо единната валута не може да се отлепи от дъното

Еврото се понижава спрямо останалите водещи световни валути в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес.

Срещу щатския долар единната европейска валута губи 0,30% и се търгува по 1,123 долара. Вчера Европейската централна банка фиксира референтен курс от 1,1204 долара за едно евро.

Спадът от 0,3% е спрямо предходното затваряне, а не спрямо референтния курс на ЕЦБ. Текущото ниво от 1,123 долара всъщност е малко над вчерашния фиксинг от 1,1204 долара. С други думи, след фиксинга на ЕЦБ вчера еврото е поскъпнало, а днес връща част от това поскъпване.

Кристалина Георгиева: Три големи риска поставят световната икономика под натиск

По-ограничен е спадът спрямо британската лира – с 0,09% до 0,847 лири за евро. Срещу швейцарския франк еврото отстъпва с 0,19% и се котира по 0,935 франка.

Два дни след 17-месечното дъно

Движението днес идва след тежко начало на седмицата за еврото. В понеделник, 5 октомври, по време на азиатската търговия валутата падна до 1,1161 долара – най-ниското си ниво от май 2025 г. насам, след четвърта поредна седмица на спадове.

Пазарите свързват натиска с опасенията за публичните финанси на Франция, чийто държавен дълг достигна 3,6 трлн. евро, или 119% от БВП, в края на второто тримесечие, както и с политическата несигурност около предсрочните избори в Испания. Анализатори от ING предупредиха, че ако разпродажбите на облигации продължат, пазарът може да начисли още около 2% рискова премия върху еврото.

Във вторник доларът поскъпна спрямо основните световни валути, подкрепен от ръста на доходността по дългосрочните американски държавни облигации.

Какво казват цифрите

Ново дъно няма, но няма и възстановяване. Днешното ниво от 1,123 долара е с около 0,6% над понеделнишкото дъно от 1,1161 долара. Еврото е хванато между два натиска: фискалните и политическите рискове вътре в еврозоната и привлекателните доходности в САЩ, които теглят капитала към долара. Докато нито един от двата фактора не отслабне, трудно може да се очаква устойчив отскок.

За България курсът вече не е абстракция. Като член на еврозоната страната плаща в евро стоки, които на световните пазари се търгуват в долари – на първо място петрол и горива. Колкото по-слабо е еврото, толкова по-скъп е всеки барел, преди дори да е стигнал до рафинерията.

Простият пример: петролът се плаща в долари. На 1 юни едно евро се разменяше за 1,1646 долара, а днес – само за 1,123 долара. Това означава, че за да се купят 100 долара – приблизително цената на един барел петрол, посочена днес от управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева, – през юни бяха нужни около 86 евро, а днес са нужни около 89 евро. Тоест само заради поевтиняването на еврото един и същ барел струва на европейските купувачи с близо 4% повече, без цената му в долари да се е променила.

Това идва в момент, в който дизелът и без това е под натиск заради ограничените рафинерийни мощности. Слабата валута добавя още един слой към сметката на горивата.

Какво да следим. Посоката на еврото през следващите седмици ще зависи от това дали Франция ще приеме убедителен бюджет, от изхода на изборите в Испания и от решенията на Федералния резерв на САЩ, както и от сигналите на годишните срещи на МВФ и Световната банка в Банкок от 12 до 18 октомври.