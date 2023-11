Фаталният полет 1862: Самолетната катастрофа, убила десетки хора на земята

Н еуправляемият Boeing 747 се накланя силно надясно и се разбива в 11-етажна жилищна сграда, загиват десетки хора на земята.

Фаталният полет 1862 излита от Амстердам с тежък товар. Насочва се към Тел Авив на 4.10.1992 г., но се разбива малко след това.

При инцидента товарен самолет Boeing 747 се е врязал в жилищен блок след проблем с два от двигателите.

Simple Flying пише, че инцидентът е довел до значителни разрушения.

Нека да погледнем три десетилетия назад във времето, за да разберем повече за произшествието.

Полет 1862 на израелска авиокомпания излита от международното летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк. Било планирано и междинно кацане на летище „Схипхол“ в Амстердам. Според разписанието на авиокомпанията, крайната дестинация била международното летище „Бен Гурион“ в Тел Авив.

El Al Flight 1862, a 747 carrying cargo from New York to Tel Aviv, crashes into an apartment complex in Bijlmermeer, Netherlands, 16 minutes after taking off from Amsterdam’s Schiphol Airport. https://t.co/pRlNdfcDx0 pic.twitter.com/2KwsrTrQbN

Началото на полета далеч не е било безпроблемно

Съобщава се, че са наблюдавани колебания в скоростта на автопилота. Освен това се твърди, че екипажът е трябвало да се справи с проблеми с радиото, както и с колебанията в напрежението на генератора на третия двигател на самолета. Въпреки това, Мрежата за авиационна безопасност отбелязва, че полетът се е приземил безопасно в Амстердам в 14:40 ч. местно време. Докато е бил на земята в Амстердам, екипажът е бил сменен. Товарът бил обработен, а самолетът е бил презареден с гориво.

Въпросният самолет е Boeing 747-200F. Той бил регистриран под номер 4X-AXG. Според ATDB.aero13-годишният четиримоторен самолет бил закупен от израелския превозвач през март 1979 г.

25 years ago, an El Al Boeing 747 cargo aircraft tragically collided with two apartment buildings in the Bijlmermeer area. On October 4, 1992, El Al Flight 1862, a Boeing 747 cargo aircraft belonging to the Israeli state-owned airline El Al, crashed into the Groeneveen and… pic.twitter.com/71xZqBIhww

Внезапно отделяне на двигателя

Въпреки че било планирано самолетът да излети в 17:30 ч. местно време, той започва рулирането си (движение на въздухоплавателно средство на собствена тяга по повърхността на летището – бел. ред.) едва в 18:14 ч. Седем минути по-късно, в 18:21 ч., самолетът е излетял от писта 01L на летище „Схипхол“. Само седем минути по-късно самолетът претърпява катастрофа.

По-конкретно, докато летателното средство се издига на височина 1981 метра в 18:28 ч., двигател номер три (и съответният пилон) се отделя от крилото на самолета. При падането си назад той се сблъсква с двигател номер четири, в резултат на което той и пилонът му също се отделят от самолета. В този момент екипажът обявява извънредна ситуация и иска да се върне в „Схипхол“. Служителите на борда смятали, че двигателите само са загубили мощност, а не са се отделили напълно.

Въпреки че са предприели действия, за да се върне самолетът, маневрите не били успешни, съобщава Simple Flying.

Екипажът е искал да извърши аварийно кацане на писта 27 на летище "Схипхол", но самолетът е бил на твърде голяма височина, за да се осъществи кацането. Поради това пилотите продължили да кръжат над Амстердам, но започнали да губят контрол над самолета. Това се е дължало на различни конфигурации на клапите между крилата, причинени от повреда в хидравличната система, която била получена при откъсването на двигател номер четири.

Катастрофален сблъсък

Поради пълна загуба на контрол самолетът в крайна сметка катастрофирал сред два жилищни блока в квартал Бийл Вермеер в Амстердам в 18:35 ч. местно време. Това довело до смъртта на четиримата души на борда на самолета (двама пилоти, борден инженер и служител на авиокомпанията). Загинали са още 39 души на земята. В резултат на катастрофата са ранени 26 души, 11 от тях са приети в болница.

Започва разследване на смъртоносния инцидент. Разследващите установяват, че предпазителните щифтове, които държат на място отделените пилони на двигателя, са получили пукнатини от амортизация вследствие на претоварване. Това е довело до откъсването на двигател номер три, което впоследствие е довело до откъсване на двигател номер четири. Конструкцията и сертифицирането на пилоните също били критикувани от гледна точка на безопасността.

BRUTAL! El al 1862 was Scheduled flight from LA to Tel Aviv.



Midflight, The Plane Began To have Issues with the Two Engines. It seperated, damaging the flaps & stalling the plane.



It crashed into an Apartment in schipol. No one onboard survived.



R.I.P to the israeli crew 🕊🩵 pic.twitter.com/4xKrpV2ahW