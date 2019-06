Д вумоторен самолет се разби близо до летище "Дилингам" на Хавайските острови, съобщава "Спутник нюз". Загинали са девет души.

"Няма оцелели при разбиването на самолета "Кинг еър", съобщи ръководителят на пожарните служби Мануел Невес. Инциденът е станал край малко летище на остров Оаху, третият по площ от Хавайските острови и най-гъсто населеният от тях.

Nine people are dead after a small plane crashed near an airfield in Oahu and erupted into flames, Hawaii authorities say https://t.co/pkQRoc0plY pic.twitter.com/lWUuB9lT5K