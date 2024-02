Фатален вътрешен кръвоизлив: 78-годишна жена почина, след като робот изгори дупка в червата ѝ

Х ирургически робот е прогорил дупка в тънките черва на жена от Флорида по време на операция, което е довело до смъртоносен вътрешен кръвоизлив. Това се посочва в съдебен иск, подаден от съпруга ѝ.

78-годишната Сандра Сулцер умира през 2022 г. след процедура за лечение на рак на дебелото черво, която е извършена с помощта на роботизирана хирургия “Да Винчи”. Машината с четири ръце се задейства от лекар, който работи с камера, и хирург, който манипулира ръцете на робота от конзола с помощта на джойстик и педали.

В иска се твърди, че грешка е позволила без знанието на хирургическия екип да се излъчва безразборна електрическа енергия от роботизираните ръце, използвани за разрязване на телесна тъкан и изгаряне на вътрешни органи. В документите се допълва, че това не е първият случай, в който роботите "Да Винчи" причиняват вреди, като се посочва, че компанията, която стои зад устройството, Intuitive Surgical Inc (ISI), "също е получила хиляди доклади за наранявания и дефекти".

През септември 2021 г. Сандра Сулцер е оперирана в регионалната болница Baptist Health Boca Raton. Тя се лекувала от рак на дебелото черво. Хирурзите там са използвали хирургическия робот "Да Винчи". Всяка ръка на машината е оборудвана с пинсети, ножици, скалпели и други хирургически инструменти и може да прави разрези с размер на стотинка. Прецизните движения обикновено водят до по-малка загуба на кръв и травмиране на мястото на операцията, отколкото при операция с по-голям разрез.

Ръцете на робота били обвити с малки гумени ръкави, за да се предотврати изтичането на електричество към части от тялото извън точното място на операцията, но в иска по делото се твърди, че ръкавиците били скъсани, което позволило изтичането на електричество. Според иска това е причинило прогарянето на тънките черва на пациента. Изгарянето е станало извън зрителното поле на лекаря, така че е останало незабелязано, предава Daily Mail.

Дупката в тънките черва освобождава храносмилателни ензими и жлъчка, които могат да доведат до инфекция. Ако тази инфекция се разпространи, човекът може да изпадне в септичен шок, посочва медията.

"Ако ISI беше проектирала продукта си по такъв начин, че разсеяната електрическа енергия да не изгаря вътрешностите на пациентите без знанието или контрола на опериращите хирурзи, нараняването на тънките черва на Сандра Сулцер нямаше да се случи и тя нямаше да умре”, сочи написаното в иска.

В допълнение към твърденията за дефекти на продукта, в иска се посочва, че компанията не е провела адекватно обучение на лекарите как да използват ефективно устройството, което е увеличило вероятността от потенциално фатална грешка по време на операция.

Това далеч не е първият случай на проблеми с дефектни гумени ръкави, предава Daily Mail.

Сред съобщенията за проблеми и дефекти до Агенцията по храните и лекарствата относно робота "най-опасните наранявания са възникнали от изгаряния на вътрешни органи, причинени от изпускане на електричество, причинено от инструментите на робота".

