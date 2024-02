Фалшиво обаждане: Имитация на гласа на Байдън се опитва да разубеди избирателите

Ф алшиво автоматично обаждане, имитиращо гласа на президента на САЩ Джо Байдън, опитващо се да разубеди избирателите демократи да не гласуват за него на първичните избори на Демократическата партия в щата Ню Хемпшър, е било проследено до базираната в Тексас компания "Лайф корп", заяви днес главният прокурор на щата Джон Формела, цитиран от Ройтерс.

Байдън спечели първичните избори в Южна Каролина

На пресконференция в град Конкорд, столицата на Ню Хемпшър, Формела каза също, че щатското министерство на правосъдието е изпратило така нареченото писмо за прекратяване и отказване до компанията "Лайф корп", като е разпоредило също така и криминално разследване.

Байдън спечели на 23 януари с голяма преднина първичните избори на демократите в щата Ню Хемпшър, въпреки че дори не фигурираше в бюлетината там заради разногласия относно графика на изборите с местното ръководство на Демократическата партия.

New Hampshire attorney general says the fake President Biden robocall that discouraged voters from voting for him in the state's primary can be traced back to a Texas-based firm. https://t.co/Nb6iKDaewE pic.twitter.com/qfs03Ojnz6