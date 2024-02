Отмъщението на Джо Байдън срещу Иран: Три възможни изхода

П резидентът Джо Байдън е изправен пред труден избор как да реагира на атаката с дрон, при която загинаха трима американски войници.

Говорителят на Съвета за национална сигурност (СНС) Джон Кърби заяви: "Не търсим война с Иран". САЩ обвиняват Техеран за действията на съюзниците си при неделния удар по инсталацията "Кула 22" в североизточна Йордания, при който бяха ранени и десетки служители.

Ако САЩ не предприемат решителни действия, това може да бъде сигнал за слабост, който да доведе до нови нападения. Но твърде решителните действия могат да предизвикат ескалация от страна на Иран и неговите съюзници на фона на високото регионално напрежение, дължащо се на войната между Израел и “Хамас” в Газа и нападенията на хутите в Йемен срещу корабоплаването в Червено море.

"Става дума за използване на мандат за нарушаване и намаляване" на възможностите на Иран и съюзническите му групировки, казва Андрю Борен, изпълнителен директор на глобалната фирма за разузнаване на заплахи Flashpoint.

Възмездието ще бъде по-всеобхватно от еднократните удари, които САЩ са нанасяли досега по цели, свързани с Иран, защото "това, което е правено, не е дало резултат", добавя той.

"Целите трябва да се променят, защото това ниво на насилие и нарушаване на световната търговия и нападенията срещу търговското корабоплаване и цивилното население трябва да спрат", смята той.

САЩ: Ситуацията в Близкия изток сега е по-опасна, отколкото през 1973 г.

Насочване към обекти на IRGC в Ирак и Сирия

На територията на Ирак и Сирия има много бази и оръжейни складове, принадлежащи на подкрепяните от Техеран милиции, които са обучени, оборудвани и финансирани от Силите на "Кудс" на Корпуса на гвардейците на Иранската революционна гвардия (КГР) на Иран, въпреки че не е задължително да са ръководени от тях.

Досега ракетните удари с прецизно насочване по тези бази не са успели да възпрат милициите, които са извършили над 170 нападения срещу американски бази в региона от началото на войната в Газа след нападенията на бойците на “Хамас” на 7 октомври в южната част на Израел.

Представители на САЩ заявиха, че вариантите включват нанасяне на удари по ирански персонал в Сирия или Ирак или по ирански военноморски активи в Персийския залив, съобщи Politico.

"Мисля, че основният избор на администрацията на Байдън ще се насочи към съоръженията на иранските революционни гвардейци в Сирия и Ирак", казва Денис Фриц, директор на Eisenhower Media Network (EMN), която набляга на мира и дипломацията във външната политика на САЩ.

Но Фриц, пенсиониран главен сержант от Военновъздушните сили на САЩ, посочва, че на подобен ход Иран може да отговори директно "с нападения срещу американски кораби и бази в Близкия изток, в които е настанен нашият персонал", а това може да доведе до по-широка война.

Иран отрече да е замесен в атаката с дронове в Йордания

Кибератаки

Групи, свързани с подкрепяната от Иран "Ос на съпротивата", са извършвали удари срещу доставчици на критична инфраструктура и медийни организации, което означава, че ответните действия на САЩ могат да имат киберкомпонент, каза Борен.

Сред по-меките мерки, които САЩ биха могли да разгледат, са по-интензивни финансови санкции, насочени към членовете на иранския режим и техните семейства, но биха могли да включват и кибератаки или изходящи офанзивни кибероперации. "Не е необходимо да изстреляте ракети в Иран, за да нарушите иранския военен капацитет", каза той.

"Промяната ще бъде и преминаване към кампания за деградиране, нарушаване и в крайна сметка може би унищожаване на тази мрежа", добавя той.

Байдън се закани: Ще отговорим на атаката, при която загинаха американски военни в Йордания

Директен удар по Иран

Ответните удари по хутите в Йемен и преместването на военноморските сили на САЩ на застрашителни позиции досега не са възпрели насилието, подкрепяно от Техеран, което стимулира някои призиви за по-директни ответни действия срещу самия Иран.

"Единственото нещо, което иранският режим разбира, е сила. Докато не платят цената с инфраструктурата и личния си състав, атаките срещу американските войски ще продължат", заяви сенаторът на Южна Каролина Линдзи Греъм в публикация в X.

Борен заяви, че ударът в Йордания в неделя "отваря спектър от дейности, които досега вероятно не са били приятни за американската общественост".

"Нанасянето на удари по цели, които ефективно ще намалят и лишат Иран от възможността да предоставя допълнителни ресурси на терористичните групи, извършващи този вид атаки, може да изисква операции с ефект вътре в Иран, които носят риск от преминаване към състояние на война между Иран и САЩ", казва той.

Но и Вашингтон, и Техеран настояват, че не искат да влизат в пълномащабна война, а Техеран може да отговори, като се опита да затвори Ормузкия проток, през който преминават 20% от световния петрол и газ, нанасяйки удар на световната икономика.

"Ограничени атаки срещу цели в Иран биха довели до съразмерни ирански ответни мерки. Така че нападенията срещу ирански съоръжения на гвардията или военновъздушни и военноморски бази биха довели до ответни атаки срещу американските бази в Ирак и Сирия", казва Матю Хох, директор на ЕМН.

"Иранският отговор на убийството на генерал Касем Солеймани от САЩ през януари 2020 г. е добър пример за това. Надявам се, че това е мястото, където конфликтът приключи. Съществува обаче опасност това да не приключи и да се стигне до ескалиращ цикъл на ответни действия, за който настояват САЩ и Иран", казва той.

