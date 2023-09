Европейската комисия разреши адаптирана ваксина срещу COVID-19

Е вропейската комисия разреши адаптираната ваксина срещу COVID-19 - Comirnaty XBB.1.5, разработена от американския фармацевтичен гигант Пфайзер и германския му партньор "Бионтех". Това се казва в прессъобщение на ЕК.

Тази ваксина бележи нов важен етап в борбата с болестта. Това е третото адаптиране на ваксинана двете компании в отговор на новите варианти на COVID-19.

Разрешението бе издадено по ускорена процедура, за да се даде възможност на държавите членки на ЕС да се подготвят навреме за своите ваксинационни кампании за есенно-зимния сезон.

