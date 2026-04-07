Любопитно

Рядко двойно затъмнение през август 2026 г. - кога и къде да го наблюдавате

През август 2026 г. ни очаква рядък "двоен" сезон на затъмненията - пълно слънчево затъмнение на 12 август и частично лунно затъмнение на 28 август, видими в различни части на света, като България ще наблюдава частични фази

7 април 2026, 12:32
Източник: БТА

К осмосът е изпълнен с чудеса и мистерии, които ни свързват всички, древни модели, които ни напомнят за нашето малко място във Вселената. Слънчевите и лунните затъмнения изглеждат магични, сякаш Луната и Слънцето организират специално представление само за нас.

2026 г. е особена година, в която ще има не едно или две, а четири затъмнения, от които две вече са се случили през март - едно лунно и едно слънчево. Сега Земята се подготвя за рядко двойно затъмнение през август.

Рядко двойно затъмнение през август 2026 г.

Август 2026 г. носи втория и последен сезон на затъмненията за годината - най-вълнуващия.

  1. Пълно слънчево затъмнение

Сезонът достига своя пик в сряда, 12 август. По време на това затъмнение Луната напълно ще закрие Слънцето за няколко минути по тясна траектория, която преминава през Гренландия, Исландия и Северна Испания.

Тези, които се намират в зоната на пълната фаза, ще видят как денят се превръща в тъмнина, температурите леко спадат и сияещата корона на Слънцето става видима.

Силно частично затъмнение ще се наблюдава в голяма част от Европа, Северна Африка и Северния Атлантик.

  1. Частично лунно затъмнение

Над две седмици по-късно, в сряда, 28 август, ще настъпи частично лунно затъмнение. Сянката на Земята ще потъмни голяма част от повърхността на Луната - не толкова тъмно като червена "кървава луна", но все пак красиво явление.

Наблюдатели в Северна Америка, Южна Америка, Европа и Африка ще могат да видят как Луната навлиза в умбрата (пълната сянка на Земята).

  1. Ще се виждат ли тези затъмнения в България?

12 август 2026 г. - пълно слънчево затъмнение

В България няма да се види пълната фаза (т.е. Слънцето няма да бъде изцяло закрито).

Но:

  • ще се наблюдава частично слънчево затъмнение
  • Луната ще "отхапе" малка част от слънчевия диск
  • колкото по-северозападно в Европа се намираш, толкова по-голяма е фазата

28 август 2026 г. – частично лунно затъмнение

Това затъмнение ще се вижда от България.

  • Луната ще бъде над хоризонта вечер/нощ
  • ще се наблюдава частично потъмняване на Луната
  • видимо с просто око (без специална техника)

Тук България попада в по-широката зона на видимост, която обхваща голяма част от Европа, както и части от Африка и Северна Америка.

  1. Защо се случват две затъмнения едно след друго? Какво е "сезон на затъмненията"?

Често чуваме за слънчеви и лунни затъмнения едва дни преди да се случат, което ги кара да изглеждат като редки събития на далечни места. Месеци наред небето следва обичайния си цикъл на новолуние и пълнолуние, а след това изведнъж две големи затъмнения се появяват в рамките на няколко седмици.

Всъщност затъмненията следват предвидим модел и почти винаги се появяват по двойки в кратки периоди, наречени сезони на затъмненията.

Сезоните на затъмненията се случват около два пъти годишно. Това са периоди от 31 до 37 дни, в които затъмненията са възможни, и се повтарят приблизително на всеки 173 дни.

Всяко затъмнение, слънчево или лунно, се случва в рамките на един от тези сезони. Извън тях затъмнения не могат да се случат.

  1. Защо е така?

Затъмненията се случват само при специфично подравняване, наречено сизигия - новолуние за слънчево затъмнение, когато Луната е между Земята и Слънцето, и пълнолуние за лунно затъмнение, когато Земята е между Луната и Слънцето.

Сезоните на затъмненията се случват, когато тези подравнявания са близо до орбиталната равнина на Земята около Слънцето, известна като еклиптика, според данни на НАСА.

Новолунието в този период позволява сянката на Луната да достигне Земята и да се получи слънчево затъмнение. Пълнолунието в същия период поставя Луната в сянката на Земята и се получава лунно затъмнение.

  • Защо затъмненията не се случват всеки месец?

Новолуние настъпва на всеки 29,5 дни, а пълнолуние около две седмици по-късно, така че би изглеждало логично затъмнения да има всеки месец.

Но орбитата на Луната е наклонена с около 5 градуса спрямо еклиптиката, поради което в повечето месеци Луната не е в перфектно подравняване със Слънцето и Земята, и затъмнение не се получава.

Източник: timesofindia    
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

