Евакуираха зебри, камили и пони от горящ камион (СНИМКИ/ВИДЕО)

Ц иркови животни бяха спасени от горящ камион, който се е запалил на американска магистрала. Ремаркето се е запалило в окръг Грант, североизточна Индиана, в събота. Sky News съобщи, че полиция се е отзовала на мястото на инцидента.

Пет зебри, четири камили и пони, които трябвало да играят в цирков спектакъл този уикенд, са били спасени в сюрреалистичния инцидент. Шофьорът, 57-годишен мъж от Сарасота, Флорида, е спасен и е невредим.

Двама от полицаите, участващи в спасяването, са били откарани в болница, защото са вдишали голямо количество дим, но по-късно са били освободени.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват как животните пасат трева, след като са били отведени на безопасно място.

Органите на реда от окръг Грант, които публикува клипове от инцидента в социалните медии, казаха в съобщение: „Няма вреди по тези космати приятели“.

Камионът превозвал животните от Флорида във Форт Уейн, Индиана, за четири циркови представления през уикенда на цирка Mizpah Shrine Circus, казва директорът Стив Тръмп.

Той посочва, че представленията са били с цел благотворителност. Директорът казва още, че шофьорът на камиона е спрял превозното средство, за да провери за проблем. Така той установява, че е избухнал пожар, който бързо се е разпространил, представлявайки заплаха за животните.

Сержант Стивън Глас от полиция на Индиана казва, че това е "много уникална ситуация, с която е трябвало да се справят".

Част от магистралата е била затворена за малко повече от четири часа, докато районът е бил почистен, а животните извозени с друг камион.