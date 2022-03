Евакуацията от Мариупол се провали отново

П роруските сепаратисти и украинската Национална гвардия си размениха взаимни обвинения за провала днес да бъде отворен хуманитарен коридор за напускане на украинския град Мариупол. Това беше втори опит на страните да организират такъв маршрут, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Телевизионният канал "Украйна 24" показа боец от полка "Азов"

на Националната гвардия, който заяви, че руските и проруските сили, които са обкръжили пристанищния град, чието население е около 400 000 души, продължават да обстрелват районите, които е трябвало да бъдат безопасни.

Агенция Интерфакс цитира представител на донецката сепаратистка администрация,

който обвини украинските сили, че не са спазили ограниченото примирие.

Сепаратисткият представител съобщи, че само около 300 души са напуснали града. Преди това украинските власти заявиха, че възнамеряват да евакуират над 200 000 души от Мариупол.

По-рано днес градският съвет на Мариупол каза, че ще започне евакуация

на част от четиристотинте хиляди жители на града, които са в капана на обкръжаващите ги руски сили, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

