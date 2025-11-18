Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

Ч асти от интернет останаха офлайн във вторник след сериозен срив на Cloudflare, който наруши достъпа до платформи като X и Letterboxd, съобщава The Post .

Засегнати са и български сайтове, включително институционални. Например няма достъп до сайта на Конституционния съд.

Посетителите получават съобщение за „вътрешна грешка на сървъра в мрежата на Cloudflare“ и съвет да „опитат отново след няколко минути“, докато проблемът се разпространяваше към сайтове, които разчитат на инфраструктурните услуги на компанията.

Cloudflare е интернет инфраструктурна услуга, която предоставя ключови технологии, захранващи голяма част от онлайн пространството днес – включително защита на сайтове от кибератаки и поддържането им онлайн при голям трафик.

Cloudflare потвърди, че разследва проблема в актуализация на статуса си, като съобщи: „Cloudflare е наясно с проблема и го разследва, като той потенциално засяга множество клиенти.“ Компанията добави: „Повече подробности ще бъдат предоставени, когато стане налична допълнителна информация.“

Според данните на сайта Downdetector има огромен ръст на проблемите с Cloudflare в световен мащаб.

Източник: Downdetector/screenshot

Какво всъщност е Cloudflare?

Обикновено е невидимо – и така трябва да бъде. Но днес Cloudflare стана много по-забележимо.