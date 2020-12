Ето къде посрещнаха първи Нова година

Н овата 2021 г. вече дойде на някои места на планетата. Първи я посрещнаха тихоокеански острови, посочва Франс прес.

2021 г. настъпи първо в Кирибати и Самоа - малки тихоокеански острови - в 10 ч. по Гринуич (12 ч. българско време) на 31 декември. За сметка на това необитаваните острови Хауланд и Бейкър, американски територии също в Пасифика, ще посрещнат 2021 г. с цели 26 часа по-късно.

Отиващата си 2020 г. премина под знака на пандемията от новия коронавирус, която причини смъртта на над 1,8 милиона души. В резултат новогодишните тържества ще бъдат много по-скромни, без традиционните струпвания на многохилядни множества, като повечето хора ще посрещнат Новата година у дома.

It's already 2021 in some parts of the world 🎆



The first capital to see in the new year was Apia, Samoa, and just next door Pago Pago, American Samoa will be the last (11 hours after the UK) 🕚 pic.twitter.com/PpmlIbCiw5