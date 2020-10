Ето къде отиде Нобеловата награда за мир

Н орвежкият Нобелов комитет присъди на Световната програма по прехраната към ООН наградата за мир.

Наградата се връчва за "усилия за борба с глада, за принос към мира в конфликтните зони и за действията в качеството на водеща сила в усилията за предотвратяване използването на глада като оръжие за войни и конфликти", предаде БГНЕС.

BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP). #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

Комитетът оценява също усилията за "впечатляващата способност за засилване на действията", в момент, в който коронавирусната криза доведе до силно увеличение на броя на жертвите на глада.

Тя носи глад, страдание и смърт

The coronavirus pandemic has contributed to a strong upsurge in the number of victims of hunger in the world. In the face of the pandemic, 2020 #NobelPrize laureate the World Food Programme @WFP has demonstrated an impressive ability to intensify its efforts.#NobelPeacePrize pic.twitter.com/DnMLqFO9P4