Ето кой ще получи половината от наследството на Ален Делон

Д ъщерята на Ален Делон Анушка ще получи половината от наследството на актьора, което се оценява на 150 милиона евро, съобщи списание Closer.

Според изданието останалите 75 милиона евро „ще бъдат разделени между синовете на актьора Антъни и Ален-Фабиен“.

