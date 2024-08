Семейството на Ален Делон отказва да умъртви кучето, с което актьорът искаше да бъде погребан

С емейството на Ален Делон, който почина през миналия уикенд на 88-годишна възраст, отхвърли искането на актьора кучето му да бъде умъртвено и погребано заедно с него след протести във Франция.

Делон, икона на френското кино, известен с главните си роли в „Леопардът“ и „Нашата история“, почина в неделя.​ Френският актьор ясно изрази желанието си любимата му белгийска овчарка Лубо да бъде погребана заедно с него, когато почине.

(Видеото е архивно: Светът се прощава с Ален Делон)

Той разкри необичайната молба по време на интервю за списание Paris Match през 2018 г., описвайки Лубо като своето куче „до края на живота“, което е обичал „като дете“.

„В живота си съм имал 50 кучета, но с това имам специална връзка“, каза Делон пред списанието.

„Ако умра преди него, ще помоля ветеринаря да ни събере заедно. Той ще го сложи да спи в ръцете ми.“, сподели тогава Делон.

След критики от страна на групи за защита на животните във Франция семейството на Делон потвърди във вторник, че няма да изпълни противоречивото предсмъртно желание на актьора.

Френската благотворителна организация за защита на животните, фондация „Бриджит Бардо“, заяви в публикация на X във вторник, че роднините на Делон са потвърдили, че кучето „има своя дом и своето семейство“ и няма да бъде евтаназирано.

Във вторник децата на Делон заявиха пред филиала на CNN BFMTV, че кучето ще продължи да живее в резиденцията на баща им в Души.

През последните дни молбата на Делон беше силно критикувана.

