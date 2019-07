Д нес Европарламентът избира новия си председател. Четирима политици се кандидатират за позицията.

Списъкът на кандидатите включва Ска Келер (Европейски свободен алианс, Германия), Сира Рего (Европейската обединена левица / Северна зелена левица, Испания), Давид-Мария Сасоли (Прогресивен алианс на социалистите и демократите, Италия) и Ян Захрадил ( Алианс на консерваторите и реформистите в Европа, Чешката република).

Ето кои са кандидатите за висшите постове в ЕС

За поста неофициално се спрягаше бившият премиер на България и председател на Партията на европейските социалисти Сергей Станишев.

Той обаче отпадна от надпреварата, след като Прогресивният алианс на социалистите и демократите (СиД) - групата на Партията на европейските социалисти в ЕП - издигна италианеца Давид-Мария Сасоли като кандидат за председател на Европейския парламент.

Новината беше обявена на профила на групата в Twitter. Сасоли (63 г.) е дългогодишен журналист. Работил е във водещи вестници и телевизии в Италия. Той стана зам.-председател на Европарламента през 2014 г.

🇪🇺 Following our Group meeting, we are happy to announce that @DavidSassoli is our candidate for European Parliament President pic.twitter.com/CzURVt0If6