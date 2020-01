Ето кой е новият лидер на „Ислямска държава”

Н овият лидер на терористичната групировка „Ислямска държава” е идентифициран като Амир Мохамед Абдул Рахман ал Маули ал Салби, според служители на две разузнавателни служби.

Той е един от основателите на джихадистката групировка и ръководи поробването на иракското малцинство язиди,

както и контролира операциите по целия свят, пише британският вестник „Гардиън” (The Guardian).

Изданието съобщава, че Салби е обявен за лидер часове след смъртта на Абу Бакр ал Багдади през октомври. Името, което групата даде за замяната на Багдади по онова време, Абу Ибрахим ал-Хашими ал Курайши, не беше признат от други висши ръководители или разузнавателни агенции. През трите месеца след нападението, убило Багдади, по-пълна информация за Салби е събрана от регионални и западни шпиони, което го поставя в центъра на вземането на решения в „Ислямска държава” и го представя като закоравял ветеран , подобно на Багдади, без съмнения в лоялността му към екстремистката група.

Салби се счита за един от най-влиятелните идеолози сред вече оределите редици на „Ислямска държава“. Роден в иракско туркменско семейство в град Тел Афар в Ирак, той е

един от малкото неараби сред ръководството на терористичната организация.

