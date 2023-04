Зеленски: В първите дни на войната Полша отвори вратите си, нямаше граници между нас

Д ържавният глава на Украйна Володимир Зеленски се срещна с полския си колега Анджей Дуда във Варшава и благодари на съседната страна за помощта, която оказва на Киев от началото на войната. Особено в първите дни на войната Полша "отвори вратите си и между нас нямаше граници“, подчерта Зеленски на срещата с Дуда, цитира думите му германският вестник Die Zeit.

Зеленски пристигна в Полша, ще има срещи с Дуда и Моравецки

Той благодари не само за доставките на полско оръжие, но и за приемането на около 1,6 милиона украински бежанци от войната. "Можете да се чувствате като у дома си благодарение на хората в Полша, а не просто да сте гости“, отбеляза украинският президент. За в бъдеще той се надява на продължаване на добрите отношения между страните, да няма "вече граници в политически, икономически и - особено важно - в исторически план".

"Среща на съседи, среща на съюзници, среща на партньори, среща на приятели. В името на нашите нации и за тяхното бъдеще“, написа Зеленски в социалната мрежа Facebook.

Посещението се различава от предишните задгранични пътувания на Зеленски след началото на войната: то е първото обявено предварително и с участието на първата дама на Украйна Олена Зеленска.

Visiting Poland is like visiting dear friends. Not only because of our common values, but also because of our desire to preserve lives. Together with my colleague Agata Kornhauser-Duda, we had a meeting with 🇺🇦 medics who are training to evacuate as part of 🇵🇱 air brigades. pic.twitter.com/FpgO4xk7g1