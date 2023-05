Ето как приключи последното дело по случая Джордж Флойд

Б ившият полицай от Минеаполис Тоу Тао бе признат за виновен за съучастие в убийството на Джордж Флойд през 2020 г., предаде Ройтерс. Тъмнокожият Флойд почина, след като вратът му бе затиснат към земята от коляното на друг полицай по време на арест.

Обвинението срещу Тао, един от четиримата полицаи, участвали в ареста, е последното останало наказателно дело, свързано с убийството на Флойд, което през лятото на 2020 г. предизвика протести в цялата страна заради расизъм и жестокост от страна на полицията. Тао е пoискал съдията от окръг Хенепин Питър Кейхил да реши дали е виновен или не, отказвайки се от правото си на съдебен процес със съдебни заседатели.

През 2021 г. светлокожият полицай Дерек Шовин бе признат за виновен, след като беше заснет как повече от девет минути затиска с коляното си врата на арестувания Флойд.

Tou Thao, Officer Who Held Back Crowd During George Floyd's Murder Is Convicted Of Aiding And Abetting Manslaughter😬👀 pic.twitter.com/fwqEbmlClR

Миналата година двама други бивши полицаи - Томас Лейн и Джей Александър Куенг - се признаха за виновни в съучастие в непредумишлено убийство от втора степен, каквото обвинение е повдигнато и на Тао.

Докато Шовин коленичил на врата на Флойд, а Лейн и Куенг са придържали краката му, Флойд е молел за живота си, преди да издъхне.

Докато Флойд бил затиснат, Тао стоял настрана и задържал малка група хора, включително цивилен пожарникар, който многократно казал на полицаите да се махнат от Флойд и да проверят пулса му. Причината за ареста била подозрение за използване на фалшива банкнота от 20 долара в близък магазин.

Кейхил председателства съдебните процеси с участието на заседатели за Шовин, Лейн и Куенг. В писмените аргументи, представени на съдията през януари, прокурорите от офиса на главния прокурор на Минесота заявиха, че Тао, с деветгодишен стаж в полицията, е знаел за смъртоносните рискове, които крие начинът, по който колегите му са задържали Флойд. Тао е бил длъжен да се намеси и да окаже медицинска помощ, ако е било необходимо, казват те.

"Тао е виждал как животът на Флойд бавно приключва", пишат прокурорите и заявяват, че поведението му е било бездушно. "Въпреки това Тао е взел съзнателно решение да участва активно в убийството на Флойд." Адвокатите на Тао пишат, че той е вярвал, че Флойд е бил под въздействието на наркотици и е имал стресова реакция.

Former Minneapolis police officer Tou Thao was found guilty Monday night of aiding and abetting second-degree manslaughter by holding back bystanders during the killing of George Floyd in 2020. pic.twitter.com/Yxykkpxw4j