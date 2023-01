Шок в САЩ: Публикуваха запис на брутален арест на чернокож, който починал

П олицията в Мемфис публикува видеозапис на бруталния арест на афроамериканец, който впоследствие починал, предадоха световните агенции.

Съединените щати са в шок след поредния подобен случай в страната, който напомня на този с Джордж Флойд - чернокож, убит от бял полицай по време на арест през май 2020 г., отбелязва Франс прес. Тогава в САЩ избухнаха протести срещу расизма и полицейското насилие под лозунга "Животът на чернокожите има значение" (Black Lives Matter).

29-годишният Тайър Никълс бил спрян за пътна проверка в най-големия град в южния щат Тенеси на 7 януари вечерта по подозрения в безразсъдно шофиране, посочва Ройтерс. Последвало спречкване, като полицаите използвали срещу мъжа сълзотворен газ и електрошоково оръжие. Той все пак се опитал да им избяга, но бил хванат от петимата служители на реда, които го пребили безмилостно. Всички те също са чернокожи.

Protesters in Memphis now heading up to the upper level of the highway. #TyreNichols pic.twitter.com/lNYeT8eKNx

Петимата полицаи били уволнени на 20 януари, а в четвъртък им били повдигнати обвинения в убийство от втора степен.

Това са много тежки обвинения, които може да бъдат наказани с дълги години затвор. Убийството от втора степен предполага злоумишлени действия и съзнателно навреждане, но за разлика от това от първа степен то не е предумишлено.

Записът съдържа шокиращи кадри: младият мъж е бит дълго време, налаган с юмруци, ритници и палки; полицаите също така сипят ругатни по негов адрес. Никълс дълго време е бит паднал на земята.

"Мамо! Мамо! Мамо!", вика мъжът в един момент.

След побоя Никълс се оплакал, че не може да диша. Той починал в болница на 10 януари - три дни след бруталния арест.

BREAKING: A black truck driver pleads with protesters to clear the Mississippi River bridge in Memphis so he can get to work



They refusepic.twitter.com/IknX4Ujuit