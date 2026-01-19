Ирак обяви пълно изтегляне на силите на САЩ от територията си

П равителството на Ирак съобщи, че американските сили са завършили „пълно изтегляне“ от военните обекти на федералната територия на страната. Това не включва полуавтономния Кюрдистански регион, където американски войски остават разположени.

Министерството на отбраната на Ирак уточни, че последният контингент американски военни съветници е напуснал военновъздушната база „Ал Асад“ в провинция Анбар в западната част на страната, където американски сили бяха разположени повече от две десетилетия, съобщи CNN.

Американската армия постепенно намаляваше присъствието си през последните години, след като през 2023 г. иракското правителство призова за това.

Водената от САЩ коалиция за борба срещу групировката „Ислямска държава“ (ИДИЛ) също се е изтеглила от щаба на Съвместното оперативно командване, като обектите са преминали под пълния контрол на иракските сили за сигурност, се посочва в изявлението на министерството.

Американски войски остават разположени във военновъздушната база „Харир“ в провинция Ербил, намираща се в Кюрдистанския регион. Централното правителство в Багдад няма пълен контрол над този район в Северен Ирак, който е автономна федерална единица със собствено правителство, парламент и сили за сигурност, признати от иракската конституция.

Присъствието на американската армия в Ирак се променя значително от инвазията през 2003 г. В пика си САЩ имаха около 170 000 военнослужещи в страната. През 2011 г. тогавашният президент Барак Обама изтегли американските сили. Около 5 000 военнослужещи бяха разположени отново през 2014 г. по искане на иракското правителство, което потърси помощ в борбата срещу ИДИЛ.

От декември 2021 г., когато американската армия обяви края на бойната си роля в страната, около 2 500 американски военнослужещи останаха в Ирак с мандат за обучение и консултиране.

Иракското министерство публикува в събота видеозапис, показващ висши иракски военни командири, които преминават през празни зали и коридори във вътрешността на базата „Ал Асад“.

Централното командване на Министерството на отбраната на САЩ заяви пред телевизия CNN, че „по-ранното изявление на иракското министерство на отбраната относно предаването на обектите отговаря на фактите“, без да предостави допълнителни подробности.

Изтеглянето се случва на фона на регионално напрежение между САЩ и Иран, докато президентът Доналд Тръмп обмисля дали да нанесе удар срещу Иран на фона на смъртоносни улични протести срещу авторитарния режим в страната.

Американските сили, разположени в базата „Ал Асад“, са били атакувани десетки пъти през годините от Иран и подкрепяни от Техеран групировки.

През януари 2020 г. Иран извърши балистична ракетна атака срещу американските сили в „Ал Асад“ в отговор на удар с дрон на летище в Багдад, при който бе убит най-влиятелният ирански военен командир Касем Солеймани. Интензивният обстрел продължи около два часа и беше насочен единствено към американските зони на съвместно използваната база.

След терористичните атаки в Израел на 7 октомври 2023 г. проирански милиции извършиха серия от ракетни удари срещу „Ал Асад“. През август 2024 г. при подобна атака бяха ранени петима американски военнослужещи и двама американски подизпълнители.

Иракски представители посочиха, че въоръжените сили на страната във всички свои структури разполагат с достатъчен капацитет да гарантират сигурността, а бъдещото сътрудничество със САЩ ще бъде съсредоточено върху обучение, придобиване на техника, съвместни учения и оперативна координация в рамките на двустранни споразумения.

Макар Ирак да счита мисията на коалицията на своя територия за приключила, официални лица отбелязаха, че операциите на коалицията срещу ИДИЛ и други терористични групировки продължават в Сирия. Багдад очаква логистичната подкрепа да преминава през коалиционната база в Ербил и не изключва съвместни иракско-американски операции срещу ИДИЛ, започнати от „Ал Асад“, ако това бъде счетено за необходимо. Изтеглянето на САЩ може да засили позициите на правителството в преговорите за разоръжаване на недържавни въоръжени групировки, тъй като някои проирански милиции използваха американското присъствие като оправдание да запазят оръжията си.

Милиции като „Катаиб Хизбула“ и „Харакат ан-Нуджаба“, сред най-мощните въоръжени групи в Ирак и определени от САЩ като „терористични организации“, отхвърлиха разоръжаването. Те заявиха, че ще се откажат от оръжията си едва когато Ирак постигне пълен суверенитет, включително чрез изтегляне на всички чуждестранни сили от страната.

До момента няма коментари от страна на милициите по повод съобщението. Въпреки че много от тях формално са интегрирани в Силите за народна мобилизация, те продължават да бъдат влиятелни фактори в сферата на сигурността, политиката и икономиката на Ирак.