Американски военен самолет се разби в Ирак, шестима са загинали

Ш естима американски военослужещи загинаха при катастрофа в небето над Ирак. Целият екипаж на самолет-цистерна KC-135 е заличен по време на мисия в рамките на операция „Епична ярост“, докато Вашингтон разследва причините за фаталния инцидент, събощи Fox News.

Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) обяви в петък, че броят на жертвите при катастрофата на самолет за презареждане в западен Ирак в четвъртък е нараснал на шест души.

„Всички шестима членове на екипажа на борда на американския самолет-цистерна KC-135, който се разби в западен Ирак, вече са потвърдени за загинали. Самолетът беше изгубен на 12 март, докато летеше над приятелско въздушно пространство по време на операция „Епична ярост“ (Operation Epic Fury)“, се посочва в официалното изявление.

„Обстоятелствата около инцидента се разследват. Загубата на самолета обаче не се дължи на вражески или приятелски огън“, добавиха от СЕНТКОМ. Самоличността на военнослужещите ще бъде запазена в тайна до изтичането на 24 часа след уведомяването на техните близки.

Министърът на войната Пийт Хегсет по-рано описа американските военни, участвали в катастрофата, като „американски герои“.

US refuelling plane crashes in Iraq, military says

СЕНТКОМ заяви, че в мисията са участвали два самолета, единият от които е кацнал безпроблемно, а вторият "се е разбил в западната част на Ирак".

СЕНТКОМ не даде по-подробна информация за инцидента.

Групировката "Ислямска съпротива в Ирак", обединяваща подкрепяни от Иран въоръжени фракции, пое снощи отговорност за свалянето на военния самолет цистерна на САЩ в Западен Ирак, предаде Ройтерс.

В изявление проиранската въоръжена група каза, че е свалила американския самолет за презареждане KC-135 в защита на суверенитета и въздушното пространство на Ирак.

Междувременно френски войник беше убит, а петима ранени при обстрел на базата им в Ирак. Предполага се, че става въпрос за дрон от Иран. Французите са били на антитерористично обучение в Иракски Kюрдистан.