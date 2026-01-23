САЩ приветстват инициативата на Ирак за задържане на бойци от ИДИЛ

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон приветства инициативата на Ирак за задържане на бойци на „Ислямска държава“ в сигурни съоръжения на своя територия, докато призова страните по света да репатрират свои граждани в тези обекти, „за да се изправят пред правосъдието“, предаде Ройтерс.

„САЩ приветстват инициативата на правителството на Ирак за задържане на терористи от „Ислямска държава“ в сигурни съоръжения в Ирак след неотдавнашната нестабилност в североизточната част на Сирия“, се казва в изявление на Рубио.

„Неиракските терористи ще бъдат временно в Ирак. САЩ призовават държавите да поемат отговорност и да репатрират своите граждани в тези съоръжения, за да бъдат изправени пред правосъдието“, посочи Рубио в изявление.

Висшият съдебен съвет на Ирак заяви вчера, че ще започне съдебни производства срещу задържани членове на „Ислямска държава“, прехвърлени от Сирия, ден след като американските военни обявиха, че силите им са прехвърлили 150 от заподозрените бойци от Сирия в Ирак. Американските военни заявиха, че операцията им може евентуално да доведе до извеждането на 7000 задържани от Сирия.

ООН заяви, че поема отговорност за управлението на огромни лагери в Сирия, в които се настаняват десетки хиляди жени и деца, свързани с „Ислямска държава“, след бързия крах на водените от кюрди сили, които ги охраняваха в продължение на години.

Ирак започна да приема задържани, прехвърлени от затвори в Сирия, докато кюрдите се оттеглят, и призова други страни да помогнат за приемането им.

„Това е критична част от дългосрочна рамка за предотвратяване на възраждането на „Ислямска държава“ в съответствие с правилното разпределение на тежестта между членовете на коалицията“, заяви Рубио.

Повече от 10 000 членове на „Ислямска държава“ и десетки хиляди жени и деца, свързани с тях, са държани от години в десетина затвори и лагери за задържане, охранявани от водените от кюрдите Сирийски демократични сили (СДС) в североизточната част на Сирия.

СДС бяха принудени да се оттеглят тази седмица след сблъсъци със сирийските правителствени сили, което поражда притеснения около сигурността и хуманитарните условия в затворите.