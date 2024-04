Европейският съюз отпуска 6 млрд. евро за развитие на Западните Балкани

С траните членки на Европейския съюз потвърдиха политическо споразумение за Механизма за реформи и растеж за Западните Балкани, с който се предлагат на региона шест милиарда евро допълнителна финансова помощ в периода от 2024 г. до 2027 г., съобщи австрийският министър по въпросите на ЕС и конституцията Каролине Едтщадлер, цитирана от "Танюг".

"Чудесна новина! Днес страните членки на ЕС потвърдиха политическото споразумение за Механизма за реформи и растеж за Западните Балкани на стойност шест милиарда евро", написа Едтщадлер в профила си в социалната мрежа X.

Тя допълни, че конкретните ползи от финансовата подкрепа в замяна на реформи са по-близкото свързване на Западните Балкани и ЕС. От своя страна Австрийското министерство на външните работи отбеляза, че това е добра новина от Брюксел за "всички приятели на Западните Балкани".

"Дълго се стремяхме към тази финансова подкрепа, за да можем да подкрепим реформите на нашите приятели и постепенната евроинтеграция" пише в публикация на официалния профил на министерството в X.

