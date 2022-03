ЕС одобри новите санкции срещу Русия

Е С одобри новите санкции срещу Русия заради войната в Украйна, като се очаква мерките да окажат допълнителен натиск над Кремъл и да ограничат възможностите за финансиране на военните действия, съобщи Европейската комисия, цитирана от БТА.

We welcome today’s agreement by @EUCouncil to adopt a fourth package of restrictive measures against Russia.



These sanctions will ramp up economic pressure on the Kremlin and cripple its ability to finance its invasion of Ukraine.



