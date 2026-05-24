ЕС обвини Москва в „безразсъдна политика на ръба на войната“

В ърховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас отправи остри обвинения срещу Русия след последните масирани удари срещу Украйна, при които според украинските власти е била използвана балистичната ракета със среден обсег „Орешник“.

„Русия стигна до задънена улица на бойното поле, затова тероризира Украйна с целенасочени удари по градските центрове. Това са отвратителни актове на терор, целящи да убият колкото се може повече цивилни“, написа Калас в социалната мрежа X, цитирана от Ройтерс.

Жертви и ранени след руски удар с "Орешник" по Киевска област

По думите ѝ използването на ракети „Орешник“ е особено тревожно, тъй като системата е проектирана да носи ядрени бойни глави.

„Това е политическа тактика за сплашване и безразсъдна ядрена политика на ръба на войната“, заяви Калас.

Russia hit a dead-end on the battlefield, so it terrorizes Ukraine with deliberate strikes on city centres.



These are abhorrent acts of terror meant to kill as many civilians as possible.



Moscow reportedly using Oreshnik intermediate-range ballistic missiles – systems designed… — Kaja Kallas (@kajakallas) May 24, 2026

Какво представлява „Орешник“

Ракетата „Орешник“ е сред най-новите руски оръжейни системи, за които Москва започна да говори публично през последните месеци. Според военни анализатори става дума за балистична ракета със среден обсег, способна да поразява цели на стотици километри разстояние с много висока скорост.

Западни експерти смятат, че „Орешник“ може да бъде използвана както с конвенционални, така и с ядрени бойни глави, което я превръща в част от стратегическия арсенал на Русия.

До момента няма независимо потвърждение от НАТО или западни военни служби за всички характеристики на системата, но самото споменаване на ракетата предизвика тревога в Европа и САЩ.

Зеленски се похвали: Ударихме ключов химически завод в Русия

Зеленски: Русия атакува цивилни цели

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е нанесла една от най-мащабните атаки срещу украинската територия от началото на войната.

Според украинските военновъздушни сили при ударите са били използвани около 600 дрона и десетки ракети. Засегнати са Киев и други големи градове, а при нападенията има жертви и десетки ранени.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че щети са регистрирани във всички райони на украинската столица.

Украинските власти твърдят, че ударите са били насочени основно срещу гражданска инфраструктура, жилищни сгради и енергийни обекти.

Украйна отрече удара по общежитие в Луганска област

ЕС засилва натиска срещу Москва

Изявлението на Кая Калас идва на фона на нарастващите опасения в Европа, че Русия все по-често използва ядрена реторика като инструмент за натиск.

От началото на войната Москва многократно отправя предупреждения към Запада за „сериозни последствия“ при по-дълбока военна подкрепа за Украйна.

Европейски дипломати коментират, че използването на ракета, способна да носи ядрени бойни глави, има не само военен, но и психологически ефект – демонстрация на сила и опит за сплашване както на Киев, така и на западните му съюзници.

В последните месеци Европейският съюз и НАТО неколкократно обвиниха Кремъл, че повишава напрежението чрез ядрени заплахи и разполагане на стратегически оръжия в близост до границите на Алианса.

Десетки деца ранени при удар по общежитие в Луганск

Войната навлиза в нов етап

Военни експерти предупреждават, че войната в Украйна постепенно се превръща в конфликт с все по-голям технологичен и стратегически мащаб.

Русия засилва използването на дронове, хиперзвукови и балистични ракети, докато Украйна разчита на модерни западни системи за противовъздушна отбрана.

Според анализатори увеличаването на мащаба на въздушните удари показва, че Москва се опитва да изтощи украинската инфраструктура и население преди евентуални нови бойни операции.

Изказването на Кая Калас е сред най-острите реакции на европейски лидер по отношение на руската ракетна стратегия досега и подчертава растящото безпокойство в ЕС от риска конфликтът да премине в още по-опасна фаза.