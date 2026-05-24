Свят

ЕС обвини Москва в „безразсъдна политика на ръба на войната“

Военни експерти предупреждават, че войната в Украйна постепенно се превръща в конфликт с все по-голям технологичен и стратегически мащаб

24 май 2026, 13:52
ЕС обвини Москва в „безразсъдна политика на ръба на войната“
Източник: AP/БТА

В ърховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас отправи остри обвинения срещу Русия след последните масирани удари срещу Украйна, при които според украинските власти е била използвана балистичната ракета със среден обсег „Орешник“.

„Русия стигна до задънена улица на бойното поле, затова тероризира Украйна с целенасочени удари по градските центрове. Това са отвратителни актове на терор, целящи да убият колкото се може повече цивилни“, написа Калас в социалната мрежа X, цитирана от Ройтерс.

Жертви и ранени след руски удар с "Орешник" по Киевска област

По думите ѝ използването на ракети „Орешник“ е особено тревожно, тъй като системата е проектирана да носи ядрени бойни глави.

Това е политическа тактика за сплашване и безразсъдна ядрена политика на ръба на войната“, заяви Калас.

Какво представлява „Орешник“

Ракетата „Орешник“ е сред най-новите руски оръжейни системи, за които Москва започна да говори публично през последните месеци. Според военни анализатори става дума за балистична ракета със среден обсег, способна да поразява цели на стотици километри разстояние с много висока скорост.

Западни експерти смятат, че „Орешник“ може да бъде използвана както с конвенционални, така и с ядрени бойни глави, което я превръща в част от стратегическия арсенал на Русия.

До момента няма независимо потвърждение от НАТО или западни военни служби за всички характеристики на системата, но самото споменаване на ракетата предизвика тревога в Европа и САЩ.

Зеленски се похвали: Ударихме ключов химически завод в Русия

Зеленски: Русия атакува цивилни цели

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е нанесла една от най-мащабните атаки срещу украинската територия от началото на войната.

Според украинските военновъздушни сили при ударите са били използвани около 600 дрона и десетки ракети. Засегнати са Киев и други големи градове, а при нападенията има жертви и десетки ранени.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че щети са регистрирани във всички райони на украинската столица.

Украинските власти твърдят, че ударите са били насочени основно срещу гражданска инфраструктура, жилищни сгради и енергийни обекти.

Украйна отрече удара по общежитие в Луганска област

ЕС засилва натиска срещу Москва

Изявлението на Кая Калас идва на фона на нарастващите опасения в Европа, че Русия все по-често използва ядрена реторика като инструмент за натиск.

От началото на войната Москва многократно отправя предупреждения към Запада за „сериозни последствия“ при по-дълбока военна подкрепа за Украйна.

Европейски дипломати коментират, че използването на ракета, способна да носи ядрени бойни глави, има не само военен, но и психологически ефект – демонстрация на сила и опит за сплашване както на Киев, така и на западните му съюзници.

В последните месеци Европейският съюз и НАТО неколкократно обвиниха Кремъл, че повишава напрежението чрез ядрени заплахи и разполагане на стратегически оръжия в близост до границите на Алианса.

Десетки деца ранени при удар по общежитие в Луганск

Войната навлиза в нов етап

Военни експерти предупреждават, че войната в Украйна постепенно се превръща в конфликт с все по-голям технологичен и стратегически мащаб.

Русия засилва използването на дронове, хиперзвукови и балистични ракети, докато Украйна разчита на модерни западни системи за противовъздушна отбрана.

Според анализатори увеличаването на мащаба на въздушните удари показва, че Москва се опитва да изтощи украинската инфраструктура и население преди евентуални нови бойни операции.

Изказването на Кая Калас е сред най-острите реакции на европейски лидер по отношение на руската ракетна стратегия досега и подчертава растящото безпокойство в ЕС от риска конфликтът да премине в още по-опасна фаза.

Източник: БТА - Светослав Танчев    
Кая Калас Русия Украйна Ракетни удари Ракета Орешник Ядрени заплахи Цивилни цели Европейски съюз Война в Украйна Сплашване
Последвайте ни
Катастрофа край Казанлък, петима пострадали, сред които и новородено

Катастрофа край Казанлък, петима пострадали, сред които и новородено

ЕС обвини Москва в „безразсъдна политика на ръба на войната“

ЕС обвини Москва в „безразсъдна политика на ръба на войната“

Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

Жертви и ранени след руски удар с

Жертви и ранени след руски удар с "Орешник" по Киевска област

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Китай стига исторически момент в автомобилната индустрия

Китай стига исторически момент в автомобилната индустрия

carmarket.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 1 ден
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 1 ден
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 1 ден
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Апарат на НАСА използва Марс, за да се изстреля към загадъчен метален свят

Апарат на НАСА използва Марс, за да се изстреля към загадъчен метален свят

Любопитно Преди 34 минути

По време на прелитането камерите му успяха да уловят Червената планета от изключително рядка и непозната досега перспектива

Издирват мъж от Габрово, изчезнал след поройните дъждове

Издирват мъж от Габрово, изчезнал след поройните дъждове

България Преди 1 час

За последно е бил забелязан на 23 май в местността Чакала край Севлиево

Патриарх Даниил възглави литургия за празника Неделя на светите отци в храм „Св. Неделя"

Патриарх Даниил възглави литургия за празника Неделя на светите отци в храм „Св. Неделя"

България Преди 2 часа

След литургията патриархът се отправи към Президентството, където взе участие в празничното шествие по случай Деня на светите братя Кирил и Методий

Как да отгледаме успешно дете: 5 съвета от психолог без викове и наказания

Как да отгледаме успешно дете: 5 съвета от психолог без викове и наказания

Любопитно Преди 3 часа

Децата не учат от лекции, а от ежедневието у дома. Психологът Екатерина Гудино разкрива петте златни родителски принципа, които изграждат силни, гъвкави и самостоятелни личности, без да се налага да прибягваме до контрол, викове и наказания

Иран екзекутира мъж за шпионаж в полза на САЩ и Израел

Иран екзекутира мъж за шпионаж в полза на САЩ и Израел

Свят Преди 3 часа

Техеран твърди, че осъденият е предавал информация за отбранителната индустрия, докато правозащитни организации алармират за рекорден брой екзекуции

Издирват възрастна жена, изчезнала в района на Панчарево

Издирват възрастна жена, изчезнала в района на Панчарево

България Преди 4 часа

Тя е напуснала дома си в село Кокаляне около 16:00 часа на 20 май и оттогава е в неизвестност

Река Янтра излезе от коритото си край Бяла

Река Янтра излезе от коритото си край Бяла

България Преди 4 часа

Денят на буквите: Какви послания отправиха държавници и политици по повод 24 май

Денят на буквите: Какви послания отправиха държавници и политици по повод 24 май

България Преди 4 часа

Те поздравиха за празника българския народ

Тръмп обяви, че споразумението с Иран е "до голяма степен договорено", Техеран отрече

Тръмп обяви, че споразумението с Иран е "до голяма степен договорено", Техеран отрече

Свят Преди 5 часа

Президентът на САЩ написа в социалните мрежи, че очакваното споразумение ще отвори Ормузкия проток

<p>&quot;Златна палма&quot; 2026:&nbsp;Кой грабна голямата награда на фестивала</p>

Филмът "Фиорд" на румънския режисьор Кристиан Мунджиу бе отличен със "Златната палма" в Кан

Любопитно Преди 5 часа

Критиците определят лентата като една от най-силните и провокативни в конкурсната програма тази година

София празнува 24 май с шествия, концерти и засилени мерки за сигурност

София празнува 24 май с шествия, концерти и засилени мерки за сигурност

България Преди 5 часа

Празничното шествие започна в 10:30 часа

Полицейска гонка и катастрофа в Бургас: Шофьорът избяга, в колата му откриха мигранти

Полицейска гонка и катастрофа в Бургас: Шофьорът избяга, в колата му откриха мигранти

България Преди 5 часа

Инцидентът е станал около 4:45 ч.

Воден ад: Бедственото положение във Велико Търново остава, започва опис на щетите

Воден ад: Бедственото положение във Велико Търново остава, започва опис на щетите

България Преди 6 часа

Има и сериозни поражения по инфраструктурата

Българска следа в Кан: Филм, заснет у нас и с български актьори, спечели голяма награда

Българска следа в Кан: Филм, заснет у нас и с български актьори, спечели голяма награда

Любопитно Преди 6 часа

Лентата е международна копродукция между Германия, България, Франция и Австрия

Десетки хиляди излязоха срещу Вучич в Белград, протестът завърши със сблъсъци

Десетки хиляди излязоха срещу Вучич в Белград, протестът завърши със сблъсъци

Свят Преди 6 часа

Според оценките на органите на реда в демонстрацията са участвали около 34 000 души

Стрелба край Белия дом вдигна тревога, нападателят е мъртъв

Стрелба край Белия дом вдигна тревога, нападателят е мъртъв

Свят Преди 7 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на инцидента

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg
1

Пръскат срещу марокански скакалци

sinoptik.bg

Бебешка снимка на Рачков предизвика вълна от реакции

Edna.bg

Голям празник е! Денят, в който казваме „благодаря“ на учителите

Edna.bg

Кейн: Имаме най-добрия отбор и топ треньор

Gong.bg

Боримиров потвърди, клубът е направил първа крачка към мечтания стадион

Gong.bg

Посланици в България рецитираха „Българският език” на Иван Вазов (ВИДЕО)

Nova.bg

България чества 24 май: Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост (ВИДЕО)

Nova.bg