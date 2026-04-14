С пециалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев отправи остри критики към Европейската комисия за решението ѝ да се откаже от руските енергийни доставки.

В публикация в социалната мрежа X той заяви, че последствията от тази политика ще бъдат запомнени от европейските граждани. По думите му "европейците, които останаха без гориво, без климатик и без работа, ще запомнят решенията на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас".

Изказването на Дмитриев идва като реакция на позиция на фон дер Лайен, според която „най-евтината енергия е тази, която не се консумира“.

Ursula’s genius plan for the European energy crisis: ‘The cheapest energy is the one you don't use’ pic.twitter.com/ldeHtbO1dU — Chay Bowes (@BowesChay) April 14, 2026

По-рано руският представител призова европейските държави да признаят допуснати, по думите му, грешки в енергийната и геополитическата си политика, да променят ръководството на ЕС и да преразгледат отношенията си с Русия.