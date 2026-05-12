Кая Калас: Трябва да бъдем в състояние сами да произвеждаме въоръжението, което ни е необходимо

Върховният представител поясни, че ЕС проучва различните възможности за реакция в случай на военна заплаха

12 май 2026, 11:40
Т рябва да бъдем в състояние сами да произвеждаме въоръжението, което ни е необходимо, каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на днешното заседание на европейските военни министри в Брюксел.

Тя посочи, че държавите от ЕС разполагат с достатъчно средства за отбрана, но производителите засега не могат да отговорят на търсенето. По нейните думи е необходимо да се използват по-често съвместните обществени поръчки за придобиване на военно оборудване. Калас отбеляза, че засега държавите от ЕС продължават да произвеждат несъвместими отбранителни изделия и това трябва да се промени.

Върховният представител поясни, че ЕС проучва различните възможности за реакция в случай на военна заплаха, свързани с текстовете в европейското законодателство и с Вашингтонския договор. Калас уточни, че се разглеждат случаите на нападение срещу държава от ЕС, която е част от НАТО, както и срещу страна, която не е в пакта, а само в ЕС и може да разчита единствено на помощ по европейска линия.

Калас посочи, че днес европейските военни министри ще разговарят за начините за използване на осигурения от ЕС заем за Украйна за покриване на спешните военни нужди, както и за обстановката в Близкия изток. По нейните думи е възможно ЕС да разшири близкоизточната си военноморска мисия с изпращането на допълнителни кораби, стига да има необходимото съгласие. Според нея преди същинските преговори за мир в Близкия изток трябва да бъде възстановено свободното корабоплаване през Ормузкия проток. Калас добави, че ЕС обмисля да предприеме нова мироопазваща мисия в Ливан след приключването на мандата на силите на ООН.

Източник:  кор. на БТА Николай Желязков    
ЕС отбрана Производство на въоръжение Кая Калас Военни министри Съвместни поръчки Военна заплаха Заем за Украйна Близък изток Военноморска мисия Мироопазваща мисия Ливан
