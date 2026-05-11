Кая Калас и германското правителство реагираха на предложението на Путин за Шрьодер

Г ерманският министър на европейските въпроси Гюнтер Крихбаум днес отхвърли коментарите на руския президент Владимир Путин, че бившият германски канцлер Герхард Шрьодер би могъл да бъде посредник в търсенето на изход от войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Шрьодер „в миналото не направи точно всичко, което е необходимо, за да може да действа като неутрален посредник, като честен посредник, така да се каже“, заяви Крихбаум, който е в Брюксел за днешната среща на външните министри на ЕС.

„Той е, и със сигурност е бил, силно повлиян от Путин. Близките приятелства може и да са легитимни навсякъде по света, но те не помагат човек да бъде смятан за безпристрастен посредник“, добави той.

Руският президент в събота каза в отговор на журналистически въпрос, дали е готов да участва в преговори за мир с европейците, че за него Шрьодер е "за предпочитане" при воденето на подобен диалог.

"Бих предпочел Шрьодер": Путин с провокативно предложение към Европа

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас също отхвърли направеното от Кремъл предположение.

Руският президент Владимир Путин в събота каза в отговор на журналистически въпрос, дали е готов да участва в мирни преговори с европейците, че за него Шрьодер е "за предпочитане" при воденето на подобен диалог.

"Не би било много мъдро… да даваме на Русия правото да избира преговарящ от наше име", заяви Калас пред журналисти в Брюксел при пристигането си за днешната среща на външните министри на ЕС.

Тя добави, че в миналото Шрьодер е лобирал за руски държавни компании и че сега би се оказало, че "стои от двете страни" на масата за преговори.

Калас без запитана и дали страните от ЕС биха могли да се споразумеят за налагането на санкции срещу израелски заселници, които упражняват насилие на окупирания Западен бряг. "Надявам се", отговори тя и добави, че все още е не е съвсем ясно дали това предложение ще получи нужната подкрепа.